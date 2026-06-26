Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 13:21

В Жодино установили полноразмерный арт-электробус МАЗ-303 с подсветкой

В Жодино установили полноразмерный арт-электробус МАЗ-303 с подсветкой

Настоящий, только не едет: автобус МАЗ в масштабе 1:1 установили на трассе Р53 - зачем он там?

В Жодино установили полноразмерный арт-электробус МАЗ-303 с подсветкой

В Жодино появился необычный арт-объект - электробус МАЗ-303 в натуральную величину. Его установили на постаменте вдоль трассы, и теперь он заметен каждому, кто проезжает мимо. Почему именно сейчас такие проекты становятся важными для городов, какие перемены они приносят и что еще изменилось в инфраструктуре - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит целая программа развития экологичного транспорта.

В Жодино появился необычный арт-объект - электробус МАЗ-303 в натуральную величину. Его установили на постаменте вдоль трассы, и теперь он заметен каждому, кто проезжает мимо. Почему именно сейчас такие проекты становятся важными для городов, какие перемены они приносят и что еще изменилось в инфраструктуре - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит целая программа развития экологичного транспорта.

Для российских автомобилистов новость из Жодино может показаться неожиданной, но она отражает важный тренд: города все чаще используют транспортные инновации не только для перевозок, но и как часть городской среды. Вдоль трассы Р53 появился полноразмерный арт-объект - электробус МАЗ-303, который не просто украшает пространство, а подчеркивает курс на экологичность и современные технологии.

Установка электробуса в масштабе 1:1 стала логичным продолжением обновления транспортной инфраструктуры города. Ранее на этом участке открыли новую автостанцию, провели реконструкцию дороги, добавили велодорожки и современные остановки. Теперь же арт-объект с подсветкой в темное время суток стал новой точкой притяжения и своеобразной визитной карточкой Жодино.

По информации Mlyn.by, заместитель председателя Жодинского горисполкома Александр Рубанцев отметил, что город участвует в программе «Зеленый город». В 2024 году здесь начали курсировать 14 электробусов, а также активно развивается сеть зарядных станций и сервисных точек. Кроме того, в Жодино работает предприятие «ЭТОН-ЭЛТРАНС», выпускающее электротранспорт и оборудование для зарядки.

Сам арт-объект установлен на постаменте в таком месте, что его невозможно не заметить - он хорошо виден всем, кто проезжает по трассе Р53. Это не только символ промышленной гордости, но и напоминание о том, как быстро меняется городской ландшафт благодаря внедрению новых технологий. Подсветка делает электробус заметным даже ночью, что добавляет городу современный облик.

Стоит отметить, что подобные проекты становятся все более популярными в странах СНГ. Они не только украшают города, но и формируют у жителей и гостей новое отношение к транспорту и городской среде. Важно, что такие инициативы поддерживаются на уровне муниципалитетов и предприятий, что позволяет внедрять экологичные решения быстрее и эффективнее. В Жодино пример с электробусом МАЗ-303 показывает, как промышленность и городская среда могут работать вместе на благо жителей. Для автомобилистов это еще один сигнал: будущее транспорта - за экологичными и инновационными решениями, которые уже сегодня становятся частью повседневной жизни.

Упомянутые марки: МАЗ
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