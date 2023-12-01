В жутком лобовом ДТП в Новосибирской области мать убила двоих детей
После столкновения обе машины вылетели в кювет. В результате, двое детей, 3 и 12 лет, ехавшие в Renault, погибли на месте. Женщина-водитель каким-то чудом выжила, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
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28.08.2023, 16:09
В смертельном ДТП под Гатчиной погибли двое
Ранним утром в понедельник, 28 августа, на Киевском шоссе в Ленобласти произошла авария, унесшая жизни двух человек. Автомобиль Renault Symbol врезался в барьерное ограждение.Читать далее
-
04.10.2021, 09:14
Новый Renault Logan для России: первые подробности и фото
Седан Logan третьего поколения под брендом Dacia, предназначенный для европейского рынка, дебютировал ровно год назад. Сейчас на АвтоВАЗе приступили к испытаниям «Логана» для России.Читать далее
-
30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 15:16
Масштабная выставка Automechanika пройдет в Казахстане
Организаторы Automechanika Astana определились со сроками проведения выставки. Она состоится в столице Казахстана с 17 по 19 апреля 2024 года и соберет ведущих производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.Читать далее
-
30.11.2023, 14:13
Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий
Завершается 2023 год и эксперты начинают делать осторожные прогнозы на следующий, 2024-й. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов предложил три возможных сценария.Читать далее
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