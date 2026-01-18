Электромобили подождут — легендарный мотор останется? Неожиданный поворот

V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям

Rolls-Royce обещал отказаться от бензиновых двигателей к 2030 году. Но планы изменились. Судьба культового V12 оказалась не такой однозначной. Что стоит за этим решением? Подробности - в нашем материале.

В сентябре 2021 года тогдашний глава Rolls-Royce Торстен Мюллервос громко заявил: к 2030 году компания полностью перейдет на электромобили, а знаменитый V12 уйдет в прошлое. Это заявление прозвучало как приговор для одного из самых узнаваемых и мощных двигателей в мире роскошных автомобилей. Очевидно, эпоха бензиновых монстров подходит к концу, и даже такие консервативные бренды, как Rolls-Royce, не устояли перед напором электрификации.

Однако прошло несколько лет, и ситуация изменилась. Мюллер-Отвос оставил свой пост в 2023 году, и в руководстве компании появились новые лица с иным взглядом на будущие марки. Вопреки прежним обещаниям, стало известно, что V12 не исчезнет из модельного ряда Rolls-Royce даже после 2030 года. Причины такого поворота интригуют не только поклонников бренда, но и всю автомобильную индустрию.

В последние годы спрос на классические двигатели внутреннего сгорания среди клиентов ультра-люксового сегмента не только не снизился, но и вырос. Для многих покупателей Rolls-Royce V12 – это не просто техническая характеристика, а часть философии марки, символа и традиций. Электромобили, несмотря на все свои преимущества, пока не способны полностью заменить ощущение от вождения автомобиля с настоящим V12 под капотом.

Интересно, что в условиях ужесточения экологических норм и давления со стороны властей, Rolls-Royce нашел способ сохранить свой легендарный двигатель. По информации автоиндустрии, компания планирует выпустить V12 ограниченными сериями, возможно, по специальному решению или по индивидуальным заказам. Такой подход позволит соблюсти баланс между потребностями времени и ожиданиями самых преданных клиентов.

В то же время электрификация остается условием развития бренда. Rolls-Royce активно инвестирует в создание новых электрических моделей, которые должны появиться на рынке в ближайшие годы. Но теперь ясно: полный отказ от бензиновых моторов откладывается на неопределенный срок. Данное решение может стать вызовом для других производителей премиум-класса, которые также не спешат прощаться с консервативными технологиями.

Судьба V12 в эпоху электромобилей - вопрос не только технический, но и философский. Для Rolls-Royce это символ преемственности, роскоши и неповторимого стиля. Останется ли V12 в будущем массовом сегменте или превратится в эксклюзив для избранных -покажет время. Но уже сейчас ясно: легенда не собирается уходить в покой.