Электромобили подождут — легендарный мотор останется? Неожиданный поворот

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 16:06

V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям

V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям

Электромобили подождут — легендарный мотор останется? Неожиданный поворот

V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям

Rolls-Royce обещал отказаться от бензиновых двигателей к 2030 году. Но планы изменились. Судьба культового V12 оказалась не такой однозначной. Что стоит за этим решением? Подробности - в нашем материале.

Rolls-Royce обещал отказаться от бензиновых двигателей к 2030 году. Но планы изменились. Судьба культового V12 оказалась не такой однозначной. Что стоит за этим решением? Подробности - в нашем материале.

В сентябре 2021 года тогдашний глава Rolls-Royce Торстен Мюллервос громко заявил: к 2030 году компания полностью перейдет на электромобили, а знаменитый V12 уйдет в прошлое. Это заявление прозвучало как приговор для одного из самых узнаваемых и мощных двигателей в мире роскошных автомобилей. Очевидно, эпоха бензиновых монстров подходит к концу, и даже такие консервативные бренды, как Rolls-Royce, не устояли перед напором электрификации.

Однако прошло несколько лет, и ситуация изменилась. Мюллер-Отвос оставил свой пост в 2023 году, и в руководстве компании появились новые лица с иным взглядом на будущие марки. Вопреки прежним обещаниям, стало известно, что V12 не исчезнет из модельного ряда Rolls-Royce даже после 2030 года. Причины такого поворота интригуют не только поклонников бренда, но и всю автомобильную индустрию.

В последние годы спрос на классические двигатели внутреннего сгорания среди клиентов ультра-люксового сегмента не только не снизился, но и вырос. Для многих покупателей Rolls-Royce V12 – это не просто техническая характеристика, а часть философии марки, символа и традиций. Электромобили, несмотря на все свои преимущества, пока не способны полностью заменить ощущение от вождения автомобиля с настоящим V12 под капотом.

Интересно, что в условиях ужесточения экологических норм и давления со стороны властей, Rolls-Royce нашел способ сохранить свой легендарный двигатель. По информации автоиндустрии, компания планирует выпустить V12 ограниченными сериями, возможно, по специальному решению или по индивидуальным заказам. Такой подход позволит соблюсти баланс между потребностями времени и ожиданиями самых преданных клиентов.

В то же время электрификация остается условием развития бренда. Rolls-Royce активно инвестирует в создание новых электрических моделей, которые должны появиться на рынке в ближайшие годы. Но теперь ясно: полный отказ от бензиновых моторов откладывается на неопределенный срок. Данное решение может стать вызовом для других производителей премиум-класса, которые также не спешат прощаться с консервативными технологиями.

Судьба V12 в эпоху электромобилей - вопрос не только технический, но и философский. Для Rolls-Royce это символ преемственности, роскоши и неповторимого стиля. Останется ли V12 в будущем массовом сегменте или превратится в эксклюзив для избранных -покажет время. Но уже сейчас ясно: легенда не собирается уходить в покой.

Упомянутые марки: Rolls-Royce
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ролс Ройс

Похожие материалы Ролс Ройс

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Нижний Новгород Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться