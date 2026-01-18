Электромобили подождут — легендарный мотор останется? Неожиданный поворот

18 января 2026, 16:06
V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям
V12 Rolls-Royce не исчезнет после 2030 года вопреки прежним заявлениям
Rolls-Royce обещал отказаться от бензиновых двигателей к 2030 году. Но планы изменились. Судьба культового V12 оказалась не такой однозначной. Что стоит за этим решением? Подробности - в нашем материале.
В сентябре 2021 года тогдашний глава Rolls-Royce Торстен Мюллервос громко заявил: к 2030 году компания полностью перейдет на электромобили, а знаменитый V12 уйдет в прошлое. Это заявление прозвучало как приговор для одного из самых узнаваемых и мощных двигателей в мире роскошных автомобилей. Очевидно, эпоха бензиновых монстров подходит к концу, и даже такие консервативные бренды, как Rolls-Royce, не устояли перед напором электрификации.
Однако прошло несколько лет, и ситуация изменилась. Мюллер-Отвос оставил свой пост в 2023 году, и в руководстве компании появились новые лица с иным взглядом на будущие марки. Вопреки прежним обещаниям, стало известно, что V12 не исчезнет из модельного ряда Rolls-Royce даже после 2030 года. Причины такого поворота интригуют не только поклонников бренда, но и всю автомобильную индустрию.
В последние годы спрос на классические двигатели внутреннего сгорания среди клиентов ультра-люксового сегмента не только не снизился, но и вырос. Для многих покупателей Rolls-Royce V12 – это не просто техническая характеристика, а часть философии марки, символа и традиций. Электромобили, несмотря на все свои преимущества, пока не способны полностью заменить ощущение от вождения автомобиля с настоящим V12 под капотом.
Интересно, что в условиях ужесточения экологических норм и давления со стороны властей, Rolls-Royce нашел способ сохранить свой легендарный двигатель. По информации автоиндустрии, компания планирует выпустить V12 ограниченными сериями, возможно, по специальному решению или по индивидуальным заказам. Такой подход позволит соблюсти баланс между потребностями времени и ожиданиями самых преданных клиентов.
В то же время электрификация остается условием развития бренда. Rolls-Royce активно инвестирует в создание новых электрических моделей, которые должны появиться на рынке в ближайшие годы. Но теперь ясно: полный отказ от бензиновых моторов откладывается на неопределенный срок. Данное решение может стать вызовом для других производителей премиум-класса, которые также не спешат прощаться с консервативными технологиями.
Судьба V12 в эпоху электромобилей - вопрос не только технический, но и философский. Для Rolls-Royce это символ преемственности, роскоши и неповторимого стиля. Останется ли V12 в будущем массовом сегменте или превратится в эксклюзив для избранных -покажет время. Но уже сейчас ясно: легенда не собирается уходить в покой.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
18.01.2026, 16:36
Владелец Dodge Challenger SRT Hellcat потерял крупную сумму из-за одной доработки
Владелец редкого Dodge Challenger решился на смелый апгрейд. Итог оказался совсем не тем, на что он рассчитывал. Мечта об эксклюзиве обернулась разочарованием. Как одна ошибка может стоить целого состояния?Читать далее
-
18.01.2026, 15:53
Mansory впервые доработал Koenigsegg Jesko - эксклюзив для Дубая с песочным кузовом
В Дубае показали уникальный Koenigsegg Jesko с доработками Mansory. Автомобиль получил песочный окрас и ярко-синий интерьер. Мощность - до 1600 л.с. на E85. Цена не раскрывается. Это первый подобный проект Mansory.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
Похожие материалы Ролс Ройс
-
18.01.2026, 16:36
Владелец Dodge Challenger SRT Hellcat потерял крупную сумму из-за одной доработки
Владелец редкого Dodge Challenger решился на смелый апгрейд. Итог оказался совсем не тем, на что он рассчитывал. Мечта об эксклюзиве обернулась разочарованием. Как одна ошибка может стоить целого состояния?Читать далее
-
18.01.2026, 15:53
Mansory впервые доработал Koenigsegg Jesko - эксклюзив для Дубая с песочным кузовом
В Дубае показали уникальный Koenigsegg Jesko с доработками Mansory. Автомобиль получил песочный окрас и ярко-синий интерьер. Мощность - до 1600 л.с. на E85. Цена не раскрывается. Это первый подобный проект Mansory.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее