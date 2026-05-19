Электрокар может стать источником денег, если подключить его к сети

19 мая 2026, 17:52
V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход
В 2026 году в Германии электромобили официально признали частью энергосистемы. Теперь владельцы могут не только заряжать авто, но и отдавать электричество обратно в сеть, получая за это деньги. Какие условия, риски и выгоды скрывает новая технология? Разбираемся, что изменилось и почему это важно для будущего рынка.
Возможность использовать электромобиль не только для поездок, но и как полноценный источник энергии для дома и даже для всей энергосистемы - это уже не фантастика, а реальность, которая меняет подход к личному транспорту. В 2026 году в Германии вступили в силу новые правила, позволяющие владельцам электрокаров зарабатывать на том, что их машины подключены к сети. Для россиян эта новость интересна тем, что подобные технологии могут вскоре появиться и у нас, а значит, привычный взгляд на автомобиль как на средство передвижения придется пересмотреть.
Суть Vehicle-to-Grid (V2G) проста: электромобиль способен не только заряжаться, но и отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Это особенно актуально на фоне роста числа солнечных панелей, домашних зарядных станций и тепловых насосов, которые делают энергосистему сложнее и менее предсказуемой. По данным специалистов, электрокары простаивают большую часть суток, а их батареи вмещают в разы больше энергии, чем обычные домашние аккумуляторы. Теперь это резерв, который можно использовать для стабилизации сети и даже для получения дополнительного дохода.
Что нужно для подключения V2G
Чтобы превратить электромобиль в домашний аккумулятор и начать зарабатывать, потребуется целый набор оборудования. Во-первых, сам автомобиль должен поддерживать функцию отдачи энергии - это реализовано не во всех моделях, а производители часто ограничивают возможности программно. Во-вторых, нужна специальная двусторонняя зарядная станция (wallbox), способная работать как на зарядку, так и на отдачу тока. Важный момент - поддержка стандарта ISO 15118-20, который обеспечивает корректную связь между всеми устройствами.
Кроме того, потребуется умный счетчик (Smart Meter), который фиксирует движение энергии в обе стороны и передает данные оператору сети. Обычный двухтарифный счетчик не подойдет. Еще один обязательный элемент - специальный тариф на электроэнергию, без которого рассчитывать на выплаты не стоит. Управлять всеми потоками энергии помогает домашняя система управления (HEMS), а для легализации процесса потребуется регистрация оборудования у сетевой компании и получение разрешения на обратную подачу тока.
Первые деньги и первые проблемы
Пока что V2G - технология на старте. Большинство решений на рынке закрытые: одна модель авто работает только с определенной зарядкой и тарифом. Например, BMW уже предлагает iX3 с поддержкой V2G, а Mercedes-Benz, Nissan, Volvo, Volkswagen и Tesla только готовят свои решения или вводят ограничения. С 2026 года в Германии электромобили официально признаны накопителями энергии, а новые правила упростили подключение и убрали сетевые сборы за обратную подачу тока.
Первые коммерческие тарифы уже появились: например, в партнерстве BMW и E.ON владельцы получают 24 цента за каждый час, когда их авто подключено к сети и готово отдавать энергию. За год это может принести до 720 евро или порядка 60 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу - сумма, которая явно привлечет внимание многих автолюбителей. Но есть и подводные камни: ускоренный износ батареи, высокая стоимость входа, сложные расчеты и пока что ограниченный выбор моделей и тарифов.
V2G и V2H: в чем разница и что выбрать
Важно не путать V2G с похожей технологией Vehicle-to-Home (V2H). В первом случае энергия уходит в общую сеть, во втором - питает только ваш дом. Оба варианта требуют разного оборудования и согласований, а также имеют свои плюсы и минусы. V2G - это возможность заработать и помочь всей энергосистеме, V2H - способ сделать дом автономнее и снизить расходы на электричество.
Пока что массового распространения V2G не получил, но тренд очевиден: электромобиль перестает быть просто средством передвижения и становится частью большой энергетической игры. Для тех, кто следит за новинками и готов инвестировать в будущее, это шанс не только экономить, но и зарабатывать на своем авто.
