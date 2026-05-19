Электрокар может стать источником денег, если подключить его к сети

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 17:52

V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход

V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход

Электрокар может стать источником денег, если подключить его к сети

V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход

В 2026 году в Германии электромобили официально признали частью энергосистемы. Теперь владельцы могут не только заряжать авто, но и отдавать электричество обратно в сеть, получая за это деньги. Какие условия, риски и выгоды скрывает новая технология? Разбираемся, что изменилось и почему это важно для будущего рынка.

В 2026 году в Германии электромобили официально признали частью энергосистемы. Теперь владельцы могут не только заряжать авто, но и отдавать электричество обратно в сеть, получая за это деньги. Какие условия, риски и выгоды скрывает новая технология? Разбираемся, что изменилось и почему это важно для будущего рынка.

Возможность использовать электромобиль не только для поездок, но и как полноценный источник энергии для дома и даже для всей энергосистемы - это уже не фантастика, а реальность, которая меняет подход к личному транспорту. В 2026 году в Германии вступили в силу новые правила, позволяющие владельцам электрокаров зарабатывать на том, что их машины подключены к сети. Для россиян эта новость интересна тем, что подобные технологии могут вскоре появиться и у нас, а значит, привычный взгляд на автомобиль как на средство передвижения придется пересмотреть.

Суть Vehicle-to-Grid (V2G) проста: электромобиль способен не только заряжаться, но и отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Это особенно актуально на фоне роста числа солнечных панелей, домашних зарядных станций и тепловых насосов, которые делают энергосистему сложнее и менее предсказуемой. По данным специалистов, электрокары простаивают большую часть суток, а их батареи вмещают в разы больше энергии, чем обычные домашние аккумуляторы. Теперь это резерв, который можно использовать для стабилизации сети и даже для получения дополнительного дохода.

Что нужно для подключения V2G

Чтобы превратить электромобиль в домашний аккумулятор и начать зарабатывать, потребуется целый набор оборудования. Во-первых, сам автомобиль должен поддерживать функцию отдачи энергии - это реализовано не во всех моделях, а производители часто ограничивают возможности программно. Во-вторых, нужна специальная двусторонняя зарядная станция (wallbox), способная работать как на зарядку, так и на отдачу тока. Важный момент - поддержка стандарта ISO 15118-20, который обеспечивает корректную связь между всеми устройствами.

Кроме того, потребуется умный счетчик (Smart Meter), который фиксирует движение энергии в обе стороны и передает данные оператору сети. Обычный двухтарифный счетчик не подойдет. Еще один обязательный элемент - специальный тариф на электроэнергию, без которого рассчитывать на выплаты не стоит. Управлять всеми потоками энергии помогает домашняя система управления (HEMS), а для легализации процесса потребуется регистрация оборудования у сетевой компании и получение разрешения на обратную подачу тока.

Первые деньги и первые проблемы

Пока что V2G - технология на старте. Большинство решений на рынке закрытые: одна модель авто работает только с определенной зарядкой и тарифом. Например, BMW уже предлагает iX3 с поддержкой V2G, а Mercedes-Benz, Nissan, Volvo, Volkswagen и Tesla только готовят свои решения или вводят ограничения. С 2026 года в Германии электромобили официально признаны накопителями энергии, а новые правила упростили подключение и убрали сетевые сборы за обратную подачу тока.

Первые коммерческие тарифы уже появились: например, в партнерстве BMW и E.ON владельцы получают 24 цента за каждый час, когда их авто подключено к сети и готово отдавать энергию. За год это может принести до 720 евро или порядка 60 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу - сумма, которая явно привлечет внимание многих автолюбителей. Но есть и подводные камни: ускоренный износ батареи, высокая стоимость входа, сложные расчеты и пока что ограниченный выбор моделей и тарифов.

V2G и V2H: в чем разница и что выбрать

Важно не путать V2G с похожей технологией Vehicle-to-Home (V2H). В первом случае энергия уходит в общую сеть, во втором - питает только ваш дом. Оба варианта требуют разного оборудования и согласований, а также имеют свои плюсы и минусы. V2G - это возможность заработать и помочь всей энергосистеме, V2H - способ сделать дом автономнее и снизить расходы на электричество.

Пока что массового распространения V2G не получил, но тренд очевиден: электромобиль перестает быть просто средством передвижения и становится частью большой энергетической игры. Для тех, кто следит за новинками и готов инвестировать в будущее, это шанс не только экономить, но и зарабатывать на своем авто.

Упомянутые марки: BMW, Nissan, Volkswagen, Tesla , Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Ниссан, Фольксваген, Тесла, Вольво

Похожие материалы БМВ, Ниссан, Фольксваген, Тесла, Вольво

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ярославль Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться