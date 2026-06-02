Четыре режима езды, 320 Н*м крутящего момента и скорость до 113 км/ч - электровелосипед для города и бездорожья

2 июня 2026, 19:54
V3 с новым контроллером и передаточным числом: электровелосипед с запасом хода 129 км
V3 с новым контроллером и передаточным числом: электровелосипед с запасом хода 129 км
Электровелосипед V3 получил обновленную трансмиссию и современный контроллер, что позволило увеличить крутящий момент до 320 Н*м и обеспечить максимальную мощность 8500 Вт. Новинка выделяется четырьмя режимами езды и возможностью разгона до 113 км/ч, что делает ее одной из самых интересных моделей на рынке в 2026 году.
В 2026 году рынок электротранспорта продолжает удивлять новыми решениями, и V3 – примечательный пример того, как производители стремятся сочетать мощность, технологичность и практичность. Последняя версия V3 получила не только обновлённое передаточное число, но и модернизированный контроллер, что позволило повысить эффективность работы всей системы.
В основе конструкции — среднемоторный двигатель, заявленный по патенту, который обеспечивает крутящий момент 320 Н·м и мощность до 8500 Вт. В зависимости от режима и условий эксплуатации V3 способен разгоняться до 113 км/ч, что выделяет его среди конкурентов. Модель с завода сертифицирована как электровелосипед класса 2 с ограничением скорости до 32 км/ч, однако по желанию владелец может разблокировать максимальную скорость через настройки дисплея. На экране отображается скорость до 109,4 км/ч, что соответствует реальным возможностям устройства.
Аккумуляторная система построена на ячейках Samsung 21700-50ГБ, ёмкость составляет 72 В, 40 А·ч. Полная зарядка занимает 4–5 часов, что позволяет использовать велосипед как для обычных поездок, так и для выездов на природу. В режиме ECO максимальный запас хода достигает 129 км, а режим SPORT обеспечивает разгон до 113 км/ч при использовании дроссельной заслонки.
Четыре режима езды — ECO, NORMAL, MAX TORQUE и SPORT — дают возможность адаптировать поведение V3 под разные задачи: от экономии энергии до более высокой динамики. Рама и крылья выполнены из усиленного алюминиевого сплава, подвеска включает перевёрнутую переднюю вилку TRAMA с ходом 100 мм и задний амортизатор FASTACE 450–900 LBS. Это обеспечивает устойчивость и комфорт даже на участках дорог с неровной поверхностью.
Безопасность повышают тормоза DOT-4 Karasawa и система рекуперативного торможения, которая позволяет подзаряжать аккумулятор во время движения. Толстые шины INNOVA Motorcycle Tyres (110/90-16 | 20×4,0″) обеспечивают отличное сцепление с дорогой и уверенное поведение на грунте. Освещение реализовано с помощью передних фар с ближним и дальним светом, задний фонарь при торможении становится ярче.
Вес V3 с батареей составляет 81,19 кг, сама батарея весит 20,41 кг. Максимальная грузоподъёмность — 204 кг, что позволяет использовать велосипед не только для частных поездок, но и для перевозки багажа. Цена на момент публикации — 3999 долларов США.
Судя по представленным характеристикам, V3 может заинтересовать не только любителей скорости, но и тех, кто ищет надёжный и универсальный транспорт для города и пригородов. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к правилам эксплуатации и безопасности, особенно при использовании максимальных скоростных режимов. В целом, V3 выглядит как один из самых сбалансированных вариантов на рынке электровелосипедов в 2026 году.
Интересно, что тенденции к развитию электротранспорта отражаются и в других сегментах рынка. Например, китайские бренды активно внедряют новые стандарты и технологии, что подробно рассмотрено в материале о влиянии Chery на российских производителей - подробный анализ изменений и тенденций .
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