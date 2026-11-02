Вместо СВ — купе на одного человека за 5000: как устроен вагон 1Б и что входит в стоимость

2 ноября 2026, 05:43
Почему в ночном поезде Москва — Санкт-Петербург отдельное купе стоит дешевле СВ
Почему в ночном поезде Москва — Санкт-Петербург отдельное купе стоит дешевле СВ
В вагоне 1Б поезда «Экспресса» №3/4 пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей; в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.
Ночной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно ставит пассажира перед выбором: экономить и ехать в купе с попутчиками или доплачивать за более комфортное СВ. Однако на этом маршруте появился третий вариант — вагон 1Б, где каждый пассажир получает отдельное купе. Такой формат сочетает приватность, включенное питание и доступ в бизнес-зал, оставаясь при этом заметно дешевле классического СВ.
В вагоне №3 всего девять купе. Верхних полок в них нет: вместо ярусов — широкое спальное место наподобие кресла. В каждом купе есть небольшой умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды, а вентиляцию можно настраивать индивидуально.
Для досуга установлен телевизор с разъемами для подключения внешних устройств. Индивидуальная санитарная зона позволяет избежать очередей у в туалет.
Билет стоит 5000–6000 рублей. Для сравнения, цены на классическое СВ начинаются почти от 10 000 рублей. В стоимость также входит горячий завтрак на выбор.
Пассажиры также получают доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. В перечень услуг входят гигиенический набор и тапочки, а также фирменная шоколадка. Одноместное размещение — это услуга, уже включенная в стоимость билета.
Расписание «Экспресса» №3/4 рассчитано на ночной переезд: поезд отправляется поздним вечером, а утром пассажир оказывается в другом городе. Остановок для высадки нет.
На фоне других поездов это предложение занимает отдельное место. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак не включен. В «Красной стреле» одноместных купе нет, то же самое касается «Мегаполиса». В «Экспрессе» №3/4 отдельное место сочетается с питанием и повышенным уровнем комфорта.
Похожие материалы
-
02.11.2026, 07:59
В Петербурге начали обкатку новых троллейбусов с теплым полом: какие маршруты изменятся первыми
В Петербурге готовят масштабное обновление троллейбусного парка. Вместимость каждой машины достигает 90 пассажиров. Салон оборудовали для поездок в холодный сезон. Завершить поставки планируют до конца 2026 года.Читать далее
-
02.11.2026, 06:46
Почему охотники и рыболовы берут «Буханку», а не импортный кемпер
Автодом на базе УАЗ «Буханки» привлекает полным приводом и ремонтопригодностью. Подобный формат дает возможность добираться до мест без асфальта, но требует продуманного оснащения и готовности мириться с тесным салоном.Читать далее
-
02.11.2026, 06:24
Как будут устроены новые плацкартные вагоны РЖД
В макете нового плацкартного вагона каждому месту отвели личную шторку и розетки, а в салоне предусмотрели душевую и второй туалет. Серийные закупки РЖД планируют начать в 2027 году.Читать далее
-
01.11.2026, 06:39
Почему компактный кемпер на базе Нивы — это больше, чем просто машина для путешествий
В трехдверном фургоне Lux Form оборудовала кухонный блок с холодильником на 70 л; кровать трансформируется, а санитарная зона включает биотуалет и душ. Автодом на базе Lada 4x4 стоит от 1,6 до 2,1 млн рублей, а заднюю подвеску перевели на рессоры.Читать далее
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 21:09
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 20:02
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 14:53
РЖД запускает капсульные вагоны: как будут устроены индивидуальные места
РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее
Похожие материалы
-
02.11.2026, 07:59
В Петербурге начали обкатку новых троллейбусов с теплым полом: какие маршруты изменятся первыми
В Петербурге готовят масштабное обновление троллейбусного парка. Вместимость каждой машины достигает 90 пассажиров. Салон оборудовали для поездок в холодный сезон. Завершить поставки планируют до конца 2026 года.Читать далее
-
02.11.2026, 06:46
Почему охотники и рыболовы берут «Буханку», а не импортный кемпер
Автодом на базе УАЗ «Буханки» привлекает полным приводом и ремонтопригодностью. Подобный формат дает возможность добираться до мест без асфальта, но требует продуманного оснащения и готовности мириться с тесным салоном.Читать далее
-
02.11.2026, 06:24
Как будут устроены новые плацкартные вагоны РЖД
В макете нового плацкартного вагона каждому месту отвели личную шторку и розетки, а в салоне предусмотрели душевую и второй туалет. Серийные закупки РЖД планируют начать в 2027 году.Читать далее
-
01.11.2026, 06:39
Почему компактный кемпер на базе Нивы — это больше, чем просто машина для путешествий
В трехдверном фургоне Lux Form оборудовала кухонный блок с холодильником на 70 л; кровать трансформируется, а санитарная зона включает биотуалет и душ. Автодом на базе Lada 4x4 стоит от 1,6 до 2,1 млн рублей, а заднюю подвеску перевели на рессоры.Читать далее
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 21:09
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 20:02
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 14:53
РЖД запускает капсульные вагоны: как будут устроены индивидуальные места
РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее