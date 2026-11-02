Вместо СВ — купе на одного человека за 5000: как устроен вагон 1Б и что входит в стоимость

Почему в ночном поезде Москва — Санкт-Петербург отдельное купе стоит дешевле СВ

В вагоне 1Б поезда «Экспресса» №3/4 пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей; в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.

В вагоне 1Б поезда «Экспресса» №3/4 пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей; в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.

Ночной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно ставит пассажира перед выбором: экономить и ехать в купе с попутчиками или доплачивать за более комфортное СВ. Однако на этом маршруте появился третий вариант — вагон 1Б, где каждый пассажир получает отдельное купе. Такой формат сочетает приватность, включенное питание и доступ в бизнес-зал, оставаясь при этом заметно дешевле классического СВ.

В вагоне №3 всего девять купе. Верхних полок в них нет: вместо ярусов — широкое спальное место наподобие кресла. В каждом купе есть небольшой умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды, а вентиляцию можно настраивать индивидуально.

Для досуга установлен телевизор с разъемами для подключения внешних устройств. Индивидуальная санитарная зона позволяет избежать очередей у в туалет.

Билет стоит 5000–6000 рублей. Для сравнения, цены на классическое СВ начинаются почти от 10 000 рублей. В стоимость также входит горячий завтрак на выбор.

Пассажиры также получают доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. В перечень услуг входят гигиенический набор и тапочки, а также фирменная шоколадка. Одноместное размещение — это услуга, уже включенная в стоимость билета.

Расписание «Экспресса» №3/4 рассчитано на ночной переезд: поезд отправляется поздним вечером, а утром пассажир оказывается в другом городе. Остановок для высадки нет.

На фоне других поездов это предложение занимает отдельное место. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак не включен. В «Красной стреле» одноместных купе нет, то же самое касается «Мегаполиса». В «Экспрессе» №3/4 отдельное место сочетается с питанием и повышенным уровнем комфорта.