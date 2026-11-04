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Автор: Мария Степанова

4 ноября 2026, 21:03

Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее

Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее

В РЖД появился вагон с одноместными купе: цена ниже СВ, завтрак включен — поезд, где наконец можно выспаться без соседей

Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее

В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.

В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.

РЖД меняет ориентиры: на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, и это действительно событие для тех, кто ценит личное пространство и тишину в дороге.

В отличие от привычных вариантов, где приходится делить купе с незнакомцами или переплачивать за места в СВ, здесь каждый пассажир получает отдельное купе по доступной цене. Это не просто новый формат, а попытка изменить сам подход к ночным поездкам, сделав их максимально комфортными и приватными.

Внутри вагона №3 все продумано для индивидуального отдыха. Верхней полки нет — вместо нее широкое спальное место, которое днем превращается в мягкое кресло. В каждом купе есть небольшой умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды: вам не придется стоять в очереди в общий туалет или беспокоиться о хранении вещей. Телевизор с разъемами для подключения устройств создает уют, а индивидуальная вентиляция позволяет настроить микроклимат под себя. Всего в вагоне девять купе, поэтому даже в часы пик нет очередей в туалет, а атмосфера остается спокойной.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что заметно ниже, чем в классическом СВ, где цены начинаются почти от 10 000 рублей. При этом в цену включен не только комфорт, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход делает поездку не просто удобной, но и выгодной по соотношению цены и качества.

Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог максимально выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет провести ночь в тишине и проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание.

Сравнение с другими поездами: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предлагают одноместных купе. «Экспресс» №3/4 занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав ставку на отдельное место и включенное питание.

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