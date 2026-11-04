В РЖД появился вагон с одноместными купе: цена ниже СВ, завтрак включен — поезд, где наконец можно выспаться без соседей

4 ноября 2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.
РЖД меняет ориентиры: на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, и это действительно событие для тех, кто ценит личное пространство и тишину в дороге.
В отличие от привычных вариантов, где приходится делить купе с незнакомцами или переплачивать за места в СВ, здесь каждый пассажир получает отдельное купе по доступной цене. Это не просто новый формат, а попытка изменить сам подход к ночным поездкам, сделав их максимально комфортными и приватными.
Внутри вагона №3 все продумано для индивидуального отдыха. Верхней полки нет — вместо нее широкое спальное место, которое днем превращается в мягкое кресло. В каждом купе есть небольшой умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды: вам не придется стоять в очереди в общий туалет или беспокоиться о хранении вещей. Телевизор с разъемами для подключения устройств создает уют, а индивидуальная вентиляция позволяет настроить микроклимат под себя. Всего в вагоне девять купе, поэтому даже в часы пик нет очередей в туалет, а атмосфера остается спокойной.
Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что заметно ниже, чем в классическом СВ, где цены начинаются почти от 10 000 рублей. При этом в цену включен не только комфорт, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход делает поездку не просто удобной, но и выгодной по соотношению цены и качества.
Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог максимально выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет провести ночь в тишине и проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание.
Сравнение с другими поездами: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предлагают одноместных купе. «Экспресс» №3/4 занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав ставку на отдельное место и включенное питание.
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
05.11.2026, 11:41
В Приморском районе Петербурга 76-летний водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе
Авария произошла вечером в Приморском районе Петербурга. На месте работали правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Женщина переходила дорогу. Проверка должна установить причины случившегося.Читать далее
-
05.11.2026, 10:53
От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки
На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
05.11.2026, 11:41
В Приморском районе Петербурга 76-летний водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе
Авария произошла вечером в Приморском районе Петербурга. На месте работали правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Женщина переходила дорогу. Проверка должна установить причины случившегося.Читать далее
-
05.11.2026, 10:53
От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки
На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее