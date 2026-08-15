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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 18:36

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок

В РЖД появился вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже СВ. Это решение может изменить представление о ночных поездках и сделать их более комфортными и приватными. В чем особенности нового формата и почему он актуален именно сейчас - разбираемся в деталях.

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже СВ. Это решение может изменить представление о ночных поездках и сделать их более комфортными и приватными. В чем особенности нового формата и почему он актуален именно сейчас - разбираемся в деталях.

Появление вагона 1Б класса на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом вызвало интерес у тех, кто ценит личное пространство и тишину в дороге. В отличие от стандартного купе, где приходится делить пространство с незнакомцами или попутчиками, здесь каждый получает отдельное купе по более доступной цене. Это не просто очередная инновация, а попытка пересмотреть саму концепцию ночных поездок в поезде, сделать их максимально комфортными и приватными.

Внутри вагона №3 всё организовано для индивидуального отдыха. Вместо верхней полки — широкое спальное место, которое днём превращается в удобное кресло. В каждом купе есть умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды, что избавляет от необходимости стоять в очереди в общий туалет или переживать за вещи. Телевизор с разъёмами для гаджетов создаёт домашнюю атмосферу, а индивидуальная система вентиляции позволяет настроить микроклимат под себя. В вагоне всего девять купе, поэтому даже в часы пик в туалете нет очередей, обстановка остаётся спокойной.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей — это почти вдвое дешевле, чем в классическом СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход делает предложение не только удобным, но и выгодным по соотношению цены и качества.

Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажиры могли выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это вариант для тех, кто хочет провести ночь в тишине и проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание.

Если сравнивать с другими поездами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» не предоставляют одноместных купе вообще. «Экспресс» №3/4 занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив отдельное место и включённое питание. По предварительным данным, такой формат может стать востребованным не только на этом маршруте, но и на других популярных направлениях, если сохранить баланс между ценой и уровнем обслуживания. Для российского рынка это важный шаг к повышению стандартов комфорта и приватности в железнодорожных перевозках.

Ранее 100km писал о том, сколько на самом деле служат моторы Lada Granta: реальные цифры и нюансы эксплуатации.

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