Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 20:12

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: одноместные купе и сервис по новой цене

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: одноместные купе и сервис по новой цене

В РЖД появился вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: одноместные купе и сервис по новой цене

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон 1Б с одноместными купе, где стоимость ниже СВ, а сервис включает завтрак и дополнительные услуги. Это решение актуально для тех, кто ценит приватность и комфорт в ночных поездках.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон 1Б с одноместными купе, где стоимость ниже СВ, а сервис включает завтрак и дополнительные услуги. Это решение актуально для тех, кто ценит приватность и комфорт в ночных поездках.

Появление вагона 1Б на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало значимым событием на рынке железнодорожных перевозок. Теперь пассажиры могут приобрести отдельное купе по цене, которая значительно ниже, чем в СВ, но при этом получить расширенный набор услуг. Такой формат особенно востребован среди тех, кто устал от соседей по купе и хочет провести ночь в дороге в тишине и уединении.

В каждом купе вагона 1Б предусмотрено всё для индивидуального отдыха: широкое спальное место, днём превращающееся в удобное кресло, умывальник с зеркалом, шкафчик для одежды. Это избавляет от необходимости делить пространство с другими и стоять в очереди в общий туалет. В каждом купе установлен телевизор с разъёмами для гаджетов, а индивидуальная вентиляция позволяет настроить микроклимат под себя. В вагоне всего девять купе — это обеспечивает спокойную атмосферу даже при полной загрузке.

Стоимость билета в вагоне 1Б составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле, чем в классическом СВ. В стоимость включены не только комфортные условия, но и горячий завтрак на выбор, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход делает поездку не только более доступной, но и выгодной по соотношению цены и качества.

Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажиры могли качественно выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для деловых встреч и для тех, кто ценит своё время. Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый формат занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание.

Если рассматривать ситуацию шире, запуск вагона 1Б может стать стимулом для других операторов пересмотреть подход к сервису и ценообразованию. Для российского рынка это шаг в направлении, которое уже давно востребовано за рубежом: сочетание доступных цен, высокого уровня сервиса и личного пространства позволит привлечь новую аудиторию и повысить конкуренцию на направлении между двумя столицами. Важно, что такие решения делают ночные поездки не только комфортными, но и более привлекательными для тех, кто раньше выбирал альтернативные виды транспорта.

Судя по наблюдениям, спрос на индивидуальный комфорт в поездах растёт. Пассажиры всё чаще выбирают приватность и дополнительные услуги, даже если это связано с небольшой доплатой. Подобная тенденция уже давно заметна в Европе и Азии, а теперь становится реальностью и на российских маршрутах. Кстати, интерес к новым формам транспорта проявляется и в других сегментах: например, в материале о мопеде «Дельта Новый 2026 год» подробно обсуждаются вопросы популярности обновлённых моделей и их востребованности для разных категорий пользователей подробности здесь .

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