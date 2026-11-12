РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены в цену — поезд, в котором теперь спим в тишине без соседей

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 08:55

Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург

Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург

РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены в цену — поезд, в котором теперь спим в тишине без соседей

Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург

На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.

На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.

РЖД повышают комфорт ночных перевозок: на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, где пассажирам предлагают отдельные купе по цене заметно ниже классического СВ. Новинка ориентирована на тех, кто ценит приватность и тишину в дороге.

Главное отличие вагона №3 — отсутствие верхней полки: вместо нее установлено широкое спальное место, которое днем трансформируется в мягкое кресло. В каждом купе есть умывальник с зеркалом и шкаф для одежды — это избавляет от необходимости пользоваться общим туалетом и беспокоиться о сохранности вещей. Кроме того, в купе предусмотрены телевизор с разъемами для подключения устройств и индивидуальная настройка вентиляции. Всего в вагоне девять купе, поэтому даже в часы пик очередей не возникает, а атмосфера остается спокойной.

Билет стоит 5000–6000 рублей — существенно дешевле традиционного СВ, где цены начинаются от 10 000 рублей. В тариф включены горячий завтрак на выбор, расширенный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. По соотношению цены и качества такой формат выглядит выгоднее классических вариантов.

Маршрут «Экспресса» №3/4 рассчитан на полноценный ночной отдых: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это удобный вариант для тех, кто хочет провести ночь в тишине и проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки.

Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не предлагают одноместных купе. «Экспресс» №3/4 занял промежуточную нишу между стандартным купе и СВ, предложив пассажиру отдельное место и включенное питание.

Концепция, которая стоит за вагоном 1Б, родилась не как разовая акция, а как ответ на вполне конкретный запрос пассажиров. В РЖД проанализировали продажи и заметили: на направлении Москва — Петербург многие деловые люди выкупали целое купе или даже СВ только ради того, чтобы ехать в одиночестве. Идея нового формата — дать этому сегменту приватность без переплаты за «статус» СВ.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Чебоксары город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться