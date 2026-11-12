РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены в цену — поезд, в котором теперь спим в тишине без соседей

Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург

На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.

На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.

РЖД повышают комфорт ночных перевозок: на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, где пассажирам предлагают отдельные купе по цене заметно ниже классического СВ. Новинка ориентирована на тех, кто ценит приватность и тишину в дороге.

Главное отличие вагона №3 — отсутствие верхней полки: вместо нее установлено широкое спальное место, которое днем трансформируется в мягкое кресло. В каждом купе есть умывальник с зеркалом и шкаф для одежды — это избавляет от необходимости пользоваться общим туалетом и беспокоиться о сохранности вещей. Кроме того, в купе предусмотрены телевизор с разъемами для подключения устройств и индивидуальная настройка вентиляции. Всего в вагоне девять купе, поэтому даже в часы пик очередей не возникает, а атмосфера остается спокойной.

Билет стоит 5000–6000 рублей — существенно дешевле традиционного СВ, где цены начинаются от 10 000 рублей. В тариф включены горячий завтрак на выбор, расширенный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. По соотношению цены и качества такой формат выглядит выгоднее классических вариантов.

Маршрут «Экспресса» №3/4 рассчитан на полноценный ночной отдых: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это удобный вариант для тех, кто хочет провести ночь в тишине и проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки.

Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не предлагают одноместных купе. «Экспресс» №3/4 занял промежуточную нишу между стандартным купе и СВ, предложив пассажиру отдельное место и включенное питание.

Концепция, которая стоит за вагоном 1Б, родилась не как разовая акция, а как ответ на вполне конкретный запрос пассажиров. В РЖД проанализировали продажи и заметили: на направлении Москва — Петербург многие деловые люди выкупали целое купе или даже СВ только ради того, чтобы ехать в одиночестве. Идея нового формата — дать этому сегменту приватность без переплаты за «статус» СВ.