«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»

В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.

В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.

Ночной график «Экспресса» №3/4 рассчитан на более позднюю отправку и прибытие утром. Поезд связывает Москву и Санкт-Петербург, и в поездке есть возможность уединиться.

В состав поезда добавлен вагон класса обслуживания 1Б с одноместными купе. По данным издания 110km.ru , билет стоит примерно 6000 рублей. Для сравнения, классическое СВ в этом направлении начинается примерно от 10 000 рублей. Это заявленная стоимость, а не единый фиксированный тариф. Формат занимает промежуточное положение между стандартными купе и более дорогим размещением: пассажир получает отдельную купе по цене ниже СВ.

В вагоне девять купе, каждое рассчитано на одного пассажира. В каждом купе есть спальное место, которое днем ​​трансформируется в кресло. Предусмотрены индивидуальный умывальник с зеркалом и шкаф для одежды.

Верхней полки нет: пространство купе устроено для одного пассажира. Телевизор оснащен разъемами для подключения гаджетов. Индивидуальная вентиляция дает возможность обустройства микроклимата, туалет остается на полу шкафа. Как следует из публикации, небольшое количество купе помогает сохранить тишину и снижает очередность в туалет даже в часы пик.

В стоимость входит горячий завтрак на выбор и сопутствующий набор продуктов. За несколько часов до поездки пассажир может зайти в бизнес-зал на вокзале отправки. Он также получает гигиенический комплект, в который входят тапочки и фирменная шоколадка. Подробности описаны в материале о вагоне 1Б .

Сравнение с другими поездами показывает, на чем сделан акцент. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак не предусмотрен. В публикации также отмечено, что «Красная стрела» и «Мегаполис» не предусматривают переменную одноместное размещение.

По мнению экспертов, подобные предложения могут усилить конкуренцию на железнодорожном рынке. В настоящее время наблюдается рост спроса на комфортные поездки. В Европе и Азии подобные формы поездок давно востребованы, а в России только набирают популярность.

Маршрут рассчитан на ночной отдых: поезд отправляется поздно вечером и приезжает утром. Остановок для высадки пассажиров нет.