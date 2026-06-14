Плацкарт на минималках уходит в прошлое: как РЖД модернизировали вагон, сохранив доступную цену

14 июня 2026, 07:33
Вагон нового поколения: больше мест, душ и индивидуальные шторки для пассажиров
Вагон нового поколения: больше мест, душ и индивидуальные шторки для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показан обновленный плацкартный вагон РЖД с увеличенным числом мест, расширенными полками и современными удобствами. Нововведения могут изменить привычный уровень комфорта в российских поездах дальнего следования.
Обновление плацкартных вагонов РЖД может стать важным событием для всех, кто регулярно следит за железными дорогами страны. На выставке-форуме «Транспорт России» компания представила вагон, в котором привычный формат бюджетных поездок приобрел новые черты.
Изменение — увеличение количества пассажирских мест с 54 до 58. Это решение позволяет перевозить больше людей, главное — без потери комфорта, поскольку спальные полки стали просторнее: поперечные удлинились на 14 см и расширились на 3 см, а боковые — на 10 см длиннее и на 4 см шире. Для каждого места теперь предусмотрены шторки, которые обеспечивают приватность даже в открытом пространстве плацкарты.
В вагоне появились столики для верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды, а также розетки USB и 220 В — удобства, которые раньше были доступны только в более дорогих классах. Еще одно новшество — отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты, что может повысить уровень комфорта в дальних поездках.
Судя по представленным данным, обновленный вагон ориентирован на современные запросы пассажиров: больше личного пространства, удобства для работы и отдыха, а также улучшение гигиены в пути. Такие изменения могут сделать плацкарт более привлекательным для тех, кто раньше выбирал другие классы или виды транспорта.
Для справки: плацкартные вагоны традиционно являются самым доступным способом передвижения на поезде в России. В последние годы РЖД постепенно модернизирует подвижной состав, внедряя новые стандарты комфорта. Введение душевой кабины и удлиненных полок — шаг, который может задать новый ориентир для всего сегмента бюджетных перевозок. Если новинка получит положительные отзывы, аналогичные решения могут появиться и в других поездах дальнего следования.
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