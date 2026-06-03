В РЖД появился вагон, где купе только одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без шума

3 июня 2026, 12:36
Вагон с одноместными купе и завтраком: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом
Вагон с одноместными купе и завтраком: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом
На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, где включены завтрак и расширенный сервис. Это решение может изменить подход к ночным поездкам и задать новый уровень комфорта для пассажиров.
Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва — Санкт-Петербург стало ведущим событием на рынке железнодорожных перевозок. Теперь ночная поездка между двумя столицами может быть не только быстрой, но и максимально приватной: пассажир получает отдельное купе, завтрак и расширенный набор услуг по цене, которая почти вдвое ниже привычного СВ.
В состав «Экспресса» № 3/4 теперь входит вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано на одного человека. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко превращается в кресло. В каждом купе есть умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъемами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Такой набор опций позволяет не только выспаться без соседей, но и не переживать за вещи или стоять в очереди в общий туалет.
Стоимость билета в новом купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включен горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в премиальных категориях, теперь же он становится массовым предложением.
Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздно вечером, прибытие под утро, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадку и ожидание.
Пассажиры отмечают, что атмосфера в вагоне остается спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалет и соседей в купе обеспечивает конфиденциальность. Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместные купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включенное питание.
Как показывает опыт, подобные изменения на железных дорогах могут привести к более заметной персонализации услуг и усилению конкуренции не только с авиаперелетами, но и с гостиницами, обеспечивающими полноценный ночной отдых в пути. Если эксперимент с одноместными купе окажется успешным, такие вагоны могут появиться и на других популярных направлениях — например, между Москвой и Казанью или Санкт-Петербургом и Адлером.
В России ночные поезда между крупными городами традиционно востребованы, но до сих пор выбор между стандартными купе и СВ был довольно ограничен. Новый вагон 1Б класса может стать компромиссным решением для тех, кто ценит личное пространство, но не готов переплачивать за люкс.
Если РЖД сохранит уровень сервиса, подобные решения смогут изменить рынок пассажирских перевозок в ближайшие годы. Речь идет о массовом внедрении новых форматов для комфортных ночных поездок между городами, которые станут более удобными и привлекательными. Судя по предоставленным данным, запуск вагона с одноместными купе отражает современные требования к комфорту и конфиденциальности, а также может быть использован как пример для других транспортных компаний.
Интересно, что запуск нового вагона совпал с ростом интереса к индивидуальным решениям на транспорте. По данным рынка, спрос на современные сервисы стабильно увеличивается, а новые стандарты могут стать ориентиром для других перевозчиков. Кстати, интерес к мобильному комфорту проявляется и в других классах, например в компактном автодоме с продуманной эргономикой также создается упрощенное персонализированное пространство для путешествий.
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