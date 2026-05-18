В РЖД появился вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

Вагон с одноместными купе и завтраком появился на поезде Москва-Санкт-Петербург

На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе: расширенный сервис, завтрак и личное пространство по цене ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных путешествий между столицами.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом — событие, которое может изменить представление о ночной поездке на поезде. Теперь пассажиры получают не только личное пространство, но и расширенный сервис, который ранее был доступен только в самолётах. Это решение особенно актуально на фоне растущего спроса на комфорт и приватность в пути.

В составе «Экспресса» № 3/4 теперь курсирует вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано на одного человека. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко превращается в кресло. В купе есть умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Такой набор опций позволяет не только выспаться без соседей, но и не переживать за вещи или стоять в очереди в общий туалет.

Стоимость билета в новом купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включены горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в премиальных категориях, теперь же он становится массовым предложением.

Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздно вечером, прибытие под утро, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание.

Пассажиры отмечают, что атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалет и соседей в купе обеспечивает максимальную приватность. Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместные купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание.

Интересно, что подобные изменения на железных дорогах могут привести к более заметной персонализации услуг. В условиях растущего спроса на комфортные железнодорожные перевозки начинается конкуренция не только с авиаперелётами, но и с гостиницами, обеспечивающими полноценный ночной отдых в пути. Если опыт с одноместными купе окажется успешным, не исключено, что такие вагоны появятся и на других популярных направлениях — например, между Москвой и Казанью или Санкт-Петербургом и Адлером.

В России ночные поезда между крупными городами традиционно пользуются спросом, но до сих пор выбор между стандартными купе и СВ был довольно ограничен. Новый вагон 1Б класса может стать компромиссным решением для тех, кто ценит личное пространство, но не готов переплачивать за люкс. Если РЖД сохранит уровень сервиса, подобные решения смогут изменить рынок пассажирских перевозок в ближайшие годы.

В целом, запуск нового формата вагонов отражает современные требования пассажиров. По данным рынка, спрос на современные решения стабильно растет, а новые стандарты могут стать ориентиром для других перевозчиков.