Больше не нужно выкупать купе целиком: в поезде «Экспресс» запустили вагоны для настоящего уединения

14 мая 2026, 07:47
Вагон СВ нового поколения: одиночные купе и премиальный сервис на маршруте Москва - Петербург
На маршруте Москва - Петербург появился уникальный вагон СВ с одноместными купе, где каждому пассажиру гарантировано личное пространство, завтрак и доступ к бизнес-сервису. Такой подход может стать новым стандартом для российских железных дорог и изменить представление о поездках между двумя столицами.
Появление на маршруте Москва – Петербург вагона СВ с одноместными купе стало настоящим событием для рынка железнодорожных перевозок. Теперь пассажирам не нужно переплачивать за выкуп всего купе ради уединения — каждый получает отдельное пространство, где никто не будет мешать отдыху или работе. Это решение особенно актуально для тех, кто ценит личный комфорт и не готов идти на компромиссы в сфере частной жизни.
Вагон под номером 3 в составе поезда № 3/4 «Экспресс» отличается не только компоновкой, но и уровнем сервиса. В каждом купе — только одно спальное место, причём верхняя полка вообще отсутствует. Вместо кровати — широкий диван, который легко трансформируется в полноценное спальное место. Встроенный шкаф с умывальником позволяет не выходить в коридор для утренних процедур, что особенно удобно в дороге.
В стоимость билета включён горячий завтрак, набор гигиенических принадлежностей, тапки и даже фирменная шоколадка. Перед отправкой официант уточняет варианты завтрака: можно выбрать кашу, омлет или блинчики с сёмгой. К этому добавляется сырная или мясная нарезка, сок, йогурт, круассан, фрукты и чай. Всё это уже входит в стоимость, никаких доплат не требуется — пассажир получает услугу, сравнимую с бизнес-классом.
Обслуживание в вагоне напоминает ресторан: проводники вежливы, внимательны и готовы помочь по любому вопросу. В холодное время года вентиляционные отверстия иногда закрывают поролоном, чтобы избежать сквозняков, но по желанию пассажир может самостоятельно обеспечить приток свежего воздуха. Несмотря на наличие умывальника в каждом купе, туалет остаётся общим, однако из-за небольшого количества пассажиров — до девяти человек — очередей практически не бывает.
Стоимость билета составляет от пяти до шести тысяч рублей, что соответствует стандартному СВ, но при этом не требуется выкупать всё купе. Для сравнения: в поезде «Стриж» есть купе с душем и туалетом, но он приходит слишком рано, завтрак не предусмотрен. В «Красной стреле» и частном «Мегаполисе» одноместных купе нет вообще. Таким образом, «Экспресс» становится своеобразным поездом, на котором можно путешествовать в полном одиночестве, не переплачивая за комфорт, и получать сервис, который раньше был недоступен на российских железных дорогах.
