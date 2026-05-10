РЖД запускает абсолютно новые вагоны габарита Т: теперь будем ездить только так — новый стандарт железнодорожных путешествий вместо привычной тесноты

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 05:46

Вагоны габарита Т: новые стандарты комфорта и приватности в российских поездах

РЖД запускает принципиально новые вагоны габарита Т, которые уже в ближайшие годы могут изменить привычный облик российских поездов. Это не просто очередная модернизация, а попытка создать совершенно иной уровень комфорта для пассажиров, особенно на дальних маршрутах. Новые вагоны стали заметно шире и длиннее, что позволило реализовать давно ожидаемые решения для удобства и приватности.

Главное новшество — двухметровые спальные места, теперь доступные даже в плацкартных вагонах. Верхние полки удлинились на 16 сантиметров, нижние — на 6, а ширина каждой полки увеличилась на 3 сантиметра. Для высоких пассажиров это означает возможность вытянуться в полный рост, не испытывая дискомфорта. В плацкарте теперь всего 36 мест вместо привычных 54, причём каждое из них представляет собой отдельную капсулу со шторкой, индивидуальным светильником, USB-портом, розеткой и полкой для ручной клади. Такое решение обеспечивает личное пространство, которого раньше так не хватало в российских поездах.

Пассажиры верхних полок впервые получили столики и спинки, что позволяет работать или читать в дороге с максимальными удобствами. В купейных вагонах предусмотрена система климат-контроля с регулировкой температуры с помощью кнопок и дисплея. В каждом купе есть розетки (включая Type-C), напольные светильники и даже сейфы для хранения дорожных вещей. Для удобства пассажиров установлены два туалета и отдельная душевая кабина — шаг к стандартам европейских железных дорог.

Серийное производство новых вагонов началось в 2025 году на Тверском заводе. Уже в 2026 году первые составы габарита Т выйдут на маршрут Москва — Санкт-Петербург, а к 2028 году такие вагоны появятся на самых популярных межгородских направлениях. При этом классические купе и плацкарты сохранятся для тех, кто предпочитает путешествовать большой компанией или семьёй, — выбор остаётся за пассажиром.

Вместо борьбы за свободное место — личное пространство и полноценный отдых. Новые капсульные решения и двухметровые полки делают поездку по-настоящему удобной, даже если речь идёт о плацкарте. Это не просто обновление вагонов, а новый стандарт железнодорожных перевозок в России, который способен изменить отношение к путешествию на поезде для миллионов пассажиров.

Безусловно, переход на вагоны габарита Т потребует серьёзной модернизации инфраструктуры: изменения платформ, тоннелей и путевого хозяйства на многих направлениях. Однако РЖД делает ставку на долгосрочный эффект: повышенный комфорт стимулирует спрос на перевозки, особенно среди туристов и бизнес-путешественников, которые прежде отдавали предпочтение самолётам. Таким образом, инновация не только улучшает качество жизни пассажиров, но и закладывает основу для перераспределения пассажиропотока в пользу железной дороги — более экологичного и безопасного вида транспорта.

