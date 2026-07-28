Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 04:16

Вагоны купе нового поколения: увеличенные размеры, душ и биометрия в поездах РЖД

Вагоны купе нового поколения: увеличенные размеры, душ и биометрия в поездах РЖД

Больше не тесно: в новых купе РЖД появились 2-метровые полки, беспроводная зарядка и личный душ

Вагоны купе нового поколения: увеличенные размеры, душ и биометрия в поездах РЖД

РЖД выводят на маршрут Москва - Санкт-Петербург купейные вагоны с увеличенными размерами, душевой и современными технологиями. Нововведения затрагивают не только комфорт, но и систему посадки, что может изменить привычный опыт поездок уже этой осенью.

РЖД выводят на маршрут Москва - Санкт-Петербург купейные вагоны с увеличенными размерами, душевой и современными технологиями. Нововведения затрагивают не только комфорт, но и систему посадки, что может изменить привычный опыт поездок уже этой осенью.

Появление новых купейных вагонов габарита Т от РЖД - заметное событие для пассажиров междугородних поездов. Впервые за последние годы компания внедрила не только увеличенные размеры, но и целый ряд технологических решений, которые могут задать новый стандарт комфорта на российских железных дорогах.

Главное отличие - увеличенные габариты: длина вагона выросла на 73 см, ширина - на 28 см, проход стал шире на 9 см. Спальные полки теперь занимают 2 метра, что особенно ценят высокие пассажиры. В купе появилось больше мест для хранения: закрытые полки над фасадом стали вместительнее, а для ценных вещей предусмотрен отдельный сейф. 

Технологии в новых вагонах тоже шагнули вперед. На столах установлена ​​станция для экранов гаджетов с беспроводной зарядкой, а у изголовья кровати — для просмотра фильмов и ТВ. Каждый пассажир может самостоятельно регулировать температуру в купе, что раньше было недоступно в большинстве поездов. Важное новшество - отдельная душевая комната с феном, утюгом и гладильной доской, что делает шкаф более комфортным даже на длительных маршрутах.

По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, новые вагоны уже осенью начнут курс по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Эта тенденция традиционно считается флагманской для компании, и внедрение здесь новых стандартов может стать применимым для других маршрутов.

Еще одна важная инновация – внедрение биометрической идентификации при посадке. Как сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Чаркин, система будет работать через ЕБС и ЕСИА, но паспорт по-прежнему не отменяется. Биометрия станет дополнительной опцией, а не заменой традиционной проверки. Правительство России разрешило использовать такие технологии с сентября 2025 года, если перевозчик технически готов. Сейчас РЖД разрабатывает нормативные основы и формулирует решения, чтобы после согласования опробовать систему на одном из тестовых маршрутов.

Введение новых вагонов и технологий может повлиять на развитие железнодорожных перевозок в России. Для сравнения, в автомобильной отрасли постоянно происходят перемены при смене моделей: например, как отмечают эксперты по материалам Mazda CX-5 2026 года , даже небольшие изменения в комплектациях могут существенно сказаться на комфорте и безопасности. Аналогично, новое купе РЖД может дать новый виток развития российских поездов, а также внедрить биометрию - ускорение и завершение процесса посадки. Если проект окажется успешным, можно ожидать расширения подобных решений в других направлениях и типах вагонов.

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