Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 12:07

РЖД внедряет душевые и улучшенные спальные места в плацкартных вагонах - как изменится комфорт пассажиров

РЖД запускает на ключевых маршрутах плацкартные вагоны нового образца с душевыми, розетками и индивидуальными светильниками. Это часть масштабной программы по обновлению подвижного состава, ориентированной на повышение комфорта в дальних поездках.

РЖД анонсировала запуск маршрутов плацкартных вагонов нового поколения, которые должны заметно изменить представление о комфорте в российских поездах. Новые вагоны планируют использовать на наиболее востребованных направлениях, где пассажиры проводят в пути несколько суток. Ключевые изменения — появление душевых кабин, индивидуальных занавесок, розеток и более просторных спальных мест.

Инженеры предусмотрели в каждом вагоне отдельную душевую комнату и два туалета. Для каждого пассажира теперь есть розетка, USB-порт, светильник и вентиляционная решётка. Полки в спальне стали длиннее и шире, а занавески обеспечивают приватность даже в открытом плацкартном пространстве. Такой подход позволяет создать более индивидуальную среду для пассажиров в дальней поездке.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что при выборе маршрутов для новых вагонов учитываются не только загруженность линий, но и пожелания пассажиров. Это решение может стать ответом на просьбы пассажиров, которые часто жаловались на недостаток уединения и бытовой комфорт в плацкартных вагонах.

В компании сообщают, что разработка конструкторской документации ещё продолжается и завершится в течение следующего года. Однако уже сейчас известно, что обновлённые вагоны станут частью масштабной программы обновления пассажирского подвижного состава РЖД. Особое внимание уделяется направлениям, где поездка занимает несколько суток, — именно там новшества наиболее востребованы.

В дополнение к техническим изменениям РЖД тестирует ускоренную биометрическую посадку, которая может сократить время проверки документов до 10 секунд. Пока эта опция доступна только на некоторых маршрутах «Ласточек» из Москвы, но в будущем может распространиться и на другие поезда.

Плацкартные вагоны традиционно являются самым доступным способом передвижения на дальние расстояния по России. Однако уровень комфорта в них долгое время оставался стабильным. Введение душевых, индивидуальных розеток и занавесок может не только повысить санитарные стандарты, но и сделать поездки более привлекательными для более широкой аудитории. По данным отраслевых исследований, именно нехватка личного пространства и удобств всё чаще становилась причиной недовольства пассажиров. Теперь ситуация может измениться: новые вагоны способны задать новый стандарт для российских железных дорог.

