РЖД внедряет душевые и улучшенные спальные места в плацкартных вагонах - как изменится комфорт пассажиров

28 мая 2026, 12:07
Вагоны нового поколения: душевые, розетки и индивидуальные зоны в плацкарте РЖД
Вагоны нового поколения: душевые, розетки и индивидуальные зоны в плацкарте РЖД
РЖД запускает на ключевых маршрутах плацкартные вагоны нового образца с душевыми, розетками и индивидуальными светильниками. Это часть масштабной программы по обновлению подвижного состава, ориентированной на повышение комфорта в дальних поездках.
РЖД анонсировала запуск маршрутов плацкартных вагонов нового поколения, которые должны заметно изменить представление о комфорте в российских поездах. Новые вагоны планируют использовать на наиболее востребованных направлениях, где пассажиры проводят в пути несколько суток. Ключевые изменения — появление душевых кабин, индивидуальных занавесок, розеток и более просторных спальных мест.
Инженеры предусмотрели в каждом вагоне отдельную душевую комнату и два туалета. Для каждого пассажира теперь есть розетка, USB-порт, светильник и вентиляционная решётка. Полки в спальне стали длиннее и шире, а занавески обеспечивают приватность даже в открытом плацкартном пространстве. Такой подход позволяет создать более индивидуальную среду для пассажиров в дальней поездке.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что при выборе маршрутов для новых вагонов учитываются не только загруженность линий, но и пожелания пассажиров. Это решение может стать ответом на просьбы пассажиров, которые часто жаловались на недостаток уединения и бытовой комфорт в плацкартных вагонах.
В компании сообщают, что разработка конструкторской документации ещё продолжается и завершится в течение следующего года. Однако уже сейчас известно, что обновлённые вагоны станут частью масштабной программы обновления пассажирского подвижного состава РЖД. Особое внимание уделяется направлениям, где поездка занимает несколько суток, — именно там новшества наиболее востребованы.
В дополнение к техническим изменениям РЖД тестирует ускоренную биометрическую посадку, которая может сократить время проверки документов до 10 секунд. Пока эта опция доступна только на некоторых маршрутах «Ласточек» из Москвы, но в будущем может распространиться и на другие поезда.
Плацкартные вагоны традиционно являются самым доступным способом передвижения на дальние расстояния по России. Однако уровень комфорта в них долгое время оставался стабильным. Введение душевых, индивидуальных розеток и занавесок может не только повысить санитарные стандарты, но и сделать поездки более привлекательными для более широкой аудитории. По данным отраслевых исследований, именно нехватка личного пространства и удобств всё чаще становилась причиной недовольства пассажиров. Теперь ситуация может измениться: новые вагоны способны задать новый стандарт для российских железных дорог.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 12:32
Новые купе РЖД: больше мест, длиннее полки и душевые в плацкарте
С 2026 года на поездах к Черному морю появятся обновленные вагоны: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить представление о дальних поездках на юг, особенно для семей и тех, кто ценит комфорт.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 07:50
Где реально остановиться с автодомом на маршруте до Краснодарского края
Путешествие на автодоме по России - задача не из простых: инфраструктура для таких поездок только формируется, а универсальной карты кемпингов до сих пор нет. В материале - где искать стоянки, как не получить штраф и что важно знать перед поездкой.Читать далее
-
28.05.2026, 06:47
РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива плацкарту и купе. Новый формат обещает тишину, приватность и удобство для одиночных путешественников, меняя привычный подход к ночным поездкам.Читать далее
-
28.05.2026, 05:22
Жизнь в автодоме в Москве: инфраструктура, расходы и зимние испытания
Переезд в автодом в мегаполисе - не только романтика, но и ежедневные вызовы. Как устроить быт, выбрать стоянку и не замерзнуть? Разбираемся, что важно знать тем, кто решился на такой образ жизни в условиях российского климата.Читать далее
-
27.05.2026, 22:26
Более 170 мотоциклистов приняли участие в эндурофестивале под Солнечногорском
В Подмосковье прошел масштабный эндурофестиваль. Участники преодолевали сложные трассы. Атмосфера была дружелюбной и захватывающей. Организаторы обещают новые события.Читать далее
-
27.05.2026, 20:36
Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира
РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с душевыми, индивидуальными розетками и шторками. Нововведения призваны повысить удобство на популярных маршрутах, особенно в сезон отпусков. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
27.05.2026, 19:33
Почему рация в автомобиле до сих пор актуальна: реальные преимущества для водителей
Автомобильные рации не теряют популярности даже в эпоху мобильных телефонов. Для многих водителей это не просто способ общения, а инструмент, который помогает получать важную информацию на дороге и быстро реагировать на неожиданные ситуации.Читать далее
-
27.05.2026, 19:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак и цена как у обычного купе
РЖД внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: теперь можно путешествовать ночью в уединении, не переплачивая за люкс. В стоимость входят завтрак, сервис и личное пространство - решение для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 12:32
Новые купе РЖД: больше мест, длиннее полки и душевые в плацкарте
С 2026 года на поездах к Черному морю появятся обновленные вагоны: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить представление о дальних поездках на юг, особенно для семей и тех, кто ценит комфорт.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 07:50
Где реально остановиться с автодомом на маршруте до Краснодарского края
Путешествие на автодоме по России - задача не из простых: инфраструктура для таких поездок только формируется, а универсальной карты кемпингов до сих пор нет. В материале - где искать стоянки, как не получить штраф и что важно знать перед поездкой.Читать далее
-
28.05.2026, 06:47
РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива плацкарту и купе. Новый формат обещает тишину, приватность и удобство для одиночных путешественников, меняя привычный подход к ночным поездкам.Читать далее
-
28.05.2026, 05:22
Жизнь в автодоме в Москве: инфраструктура, расходы и зимние испытания
Переезд в автодом в мегаполисе - не только романтика, но и ежедневные вызовы. Как устроить быт, выбрать стоянку и не замерзнуть? Разбираемся, что важно знать тем, кто решился на такой образ жизни в условиях российского климата.Читать далее
-
27.05.2026, 22:26
Более 170 мотоциклистов приняли участие в эндурофестивале под Солнечногорском
В Подмосковье прошел масштабный эндурофестиваль. Участники преодолевали сложные трассы. Атмосфера была дружелюбной и захватывающей. Организаторы обещают новые события.Читать далее
-
27.05.2026, 20:36
Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира
РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с душевыми, индивидуальными розетками и шторками. Нововведения призваны повысить удобство на популярных маршрутах, особенно в сезон отпусков. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
27.05.2026, 19:33
Почему рация в автомобиле до сих пор актуальна: реальные преимущества для водителей
Автомобильные рации не теряют популярности даже в эпоху мобильных телефонов. Для многих водителей это не просто способ общения, а инструмент, который помогает получать важную информацию на дороге и быстро реагировать на неожиданные ситуации.Читать далее
-
27.05.2026, 19:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак и цена как у обычного купе
РЖД внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: теперь можно путешествовать ночью в уединении, не переплачивая за люкс. В стоимость входят завтрак, сервис и личное пространство - решение для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.Читать далее