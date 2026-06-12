К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут индивидуальные капсулы

12 июня 2026, 20:51
Вагоны нового поколения: как изменится плацкарт в России к 2027 году
Вагоны нового поколения: как изменится плацкарт в России к 2027 году
РЖД анонсировали макет плацкартного вагона с индивидуальными капсулами, личными розетками и душевой кабиной. Нововведения обещают повысить комфорт и приватность в дальних поездках, а также решить старые проблемы с очередями и нехваткой пространства.
В России готовится к запуску принципиально новый формат плацкартных вагонов, который сможет изменить привычный взгляд на дальние железнодорожные путешествия. Вместо традиционного открытого пространства с обычными столами и розетками пассажирам предложат концевые капсулы, оснащённые собственной шторкой, розеткой, USB-портом и откидным столиком. Даже на верхних полках теперь образуется личное пространство, что особенно актуально для тех, кто ценит конфиденциальность и удобство в дороге.
В каждом месте предусмотрено светодиодное освещение, а персональная шторка закрывает всю длину полки, создавая уютную атмосферу. Благодаря наличию розеток и столиков у каждого пассажира отпадает необходимость делиться этими удобствами с соседями, что раньше часто становилось причиной споров и неудобств. Для многих пассажиров такие перемены выглядят как долгожданный шаг вперёд в организации перевозок.
Габариты новых вагонов увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но при этом полка стала просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Ширина полок также увеличилась, что заметно повышает общий уровень комфорта.
Впервые в российских плацкартных вагонах оборудованы душевая кабина и второй туалет. Это решение должно снизить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды в каждом месте лучше регулируют поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека. Подобный подход может стать новым стандартом для массовых перевозок на дальние расстояния.
По словам представителей РЖД, конструкторская документация по новым вагонам практически завершена, серийные закупки запланированы на 2027 год. В первую очередь обновлённые составы появятся на самых востребованных направлениях — Юг, Урал, Сибирь. Это решение может способствовать развитию железнодорожных перевозок в стране, учитывая растущие требования к комфорту и приватности.
Исходя из представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов позволит изменить опыт поездок для миллионов россиян. Важно отметить, что подобные инновации на железнодорожном транспорте встречаются нечасто: появление душевых и индивидуальных капсул в плацкартах — шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в России. Для сравнения, в других странах массовое внедрение подобных решений остаётся редким, что подчёркивает оригинальность происходящих изменений.
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