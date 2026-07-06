К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут индивидуальные капсулы

Вагоны нового поколения: как изменится плацкарт в России к 2027 году

В России готовится запуск принципиально новых плацкартных вагонов: индивидуальные капсулы, душевые кабины и больше пространства для каждого пассажира. Это может изменить привычный опыт дальних поездок и задать новые стандарты комфорта на железной дороге.

В России готовится запуск принципиально новых плацкартных вагонов: индивидуальные капсулы, душевые кабины и больше пространства для каждого пассажира. Это может изменить привычный опыт дальних поездок и задать новые стандарты комфорта на железной дороге.

Железнодорожные перевозки в России готовятся к серьёзным переменам: макет плацкартного вагона нового поколения, представленный РЖД, обещает полностью пересмотреть привычные представления о дальних поездках. Вместо традиционного открытого пространства пассажирам предложат концевые капсулы с личными шторками, розетками и столиками — даже для верхних полок. Такой подход способен не только повысить уровень приватности, но и решить давние споры за столом и розетку.

Каждое место теперь оборудовано собственным откидным столиком, индивидуальной шторкой по всей длине, светодиодным освещением, розеткой 220 В и USB-портом. Это избавляет от необходимости делить стол с соседями или искать свободную розетку для зарядки гаджетов. Для многих пассажиров такие изменения выглядят как долгожданный шаг к общепринятым стандартам комфорта.

Габариты вагона увеличены: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но при этом каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Ширина полок также увеличилась, что заметно сказывается на качестве сна.

Впервые в российских плацкартных вагонах оборудованы душевая кабина и второй туалет. Это решение должно сократить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды у каждого места позволяют лучше регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека.

По поручению генерального директора РЖД конструкторская документация почти завершена, серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. В первую очередь обновлённые составы появятся на наиболее загруженных направлениях — Юг, Урал, Сибирь. Такой шаг может стать необходимым этапом в развитии железнодорожных перевозок, особенно на фоне растущих требований к комфорту и приватности.

Судя по представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов способен изменить опыт поездок для миллионов россиян. Важно отметить, что подобные инновации на железнодорожном транспорте встречаются нечасто, а появление душевых кабин и индивидуальных капсул в плацкарте — шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в стране.

В последние годы российские железные дороги активно внедряют новые стандарты обслуживания, а конкуренция с другими видами транспорта подталкивает к поиску свежих решений. Оснащение плацкартных вагонов душевыми и капсулами может помочь РЖД соответствовать мировым тенденциям и ожиданиям пассажиров. Если проект будет реализован в срок, это станет значимым событием для всей транспортной отрасли России.