Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 15:27

Вагоны плацкарта нового поколения: индивидуальные столики и душевые появятся в 2027

Вагоны плацкарта нового поколения: индивидуальные столики и душевые появятся в 2027

К столику в плацкарте больше не подпустят - в новых вагонах их начнут делать совсем по-другому

Вагоны плацкарта нового поколения: индивидуальные столики и душевые появятся в 2027

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового типа с индивидуальными столиками, душевыми и расширенным личным пространством. Это решение может изменить подход к бюджетным поездкам и повысить требования к уровню сервиса.

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового типа с индивидуальными столиками, душевыми и расширенным личным пространством. Это решение может изменить подход к бюджетным поездкам и повысить требования к уровню сервиса.

Появление новых плацкартных вагонов размера «Т» обещает заметно изменить привычный облик российских поездов дальнего следования. На сайте «Транспорт России» был представлен макет инновационного вагона, запуск серийного производства которого намечен на 2027 год. Для пассажиров это означает не просто обновление интерьера, а переход к совершенно иному уровню комфорта даже в эконом-сегменте.

Главное новшество — откидные столики на каждом месте, включая верхние полки. Ранее пассажирам наверху приходилось пользоваться общим столом или есть на весу, теперь же у каждого места появляется собственная поверхность для еды, работы или чтения. Это решение решает проблему личного пространства и устраняет споры за место у окна.

В новых вагонах каждое спальное место фактически превращается в мини-кабину: предусмотрены оконные шторки для уединения, персональные светильники, а также розетки с USB-портами. Пассажиры смогут заряжать устройства и читать, не мешая соседям. Важно, что количество мест увеличивается с 54 до 58, но при этом полки становятся длиннее и шире — поперечные на 14 см, боковые на 10 см. Это позволит вытянуться во весь рост и чувствовать себя свободнее даже на длительных маршрутах.

Существенные изменения коснулись и санитарных условий. Впервые в плацкартном вагоне появится отдельная душевая кабина, а количество туалетов увеличится до двух. Для регулировки микроклимата на каждом месте устанавливаются воздуховоды, позволяющие избежать дискомфорта из-за перепадов температуры и сквозняков.

Для справки: плацкартные вагоны — самый массовый тип вагонов в России, ими пользуются миллионы пассажиров ежегодно. Введение индивидуальных столиков, душевых и расширенного личного пространства может стать новым стандартом эконом-класса. По данным источника, аналогичные решения уже применяются в некоторых европейских и азиатских поездах, однако для России это первый опыт внедрения таких технологий в массовом сегменте. Если проект будет реализован в срок, длительные поездки по стране станут заметно комфортнее, а конкуренция между перевозчиками усилится.

Проектная документация практически завершена, впереди — создание опытного образца, испытания и сертификация. Если всё пойдёт по плану, новые вагоны размера «Т» появятся на самых востребованных направлениях страны уже через год. Такой подход к обновлению подвижного состава отражает растущий спрос на комфортные дальние поездки и соответствует мировым тенденциям. Кстати, интерес к инновациям в транспортном обеспечении и внимание к необычным концептам только растет, например, кросс-кантри велосипеду Canyon Lux Era, о котором недавно рассказывалось в материалах о новых решениях для скорости и эргономики .

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