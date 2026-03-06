РЖД показали плацкарт нового поколения: душ, шторки и розетки у каждой полки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 17:48

Вагоны плацкарта нового поколения: как изменится комфорт и пространство для пассажиров

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового формата. Пассажиров ждут индивидуальные кабины, больше места и современные удобства. Почему это важно для рынка и как изменится привычный опыт поездок - в нашем материале.

Российские железные дороги планируют масштабное обновление плацкартных вагонов, которое может полностью изменить представление о бюджетных поездках на поезде. На выставке «Транспорт России» была представлена концепция вагона будущего, рассчитанная на массового пассажира, но с уровнем комфорта, который ранее был недоступен в этом сегменте.

Главное новшество – увеличение личного пространства. Каждый пассажир получит мини-кабину с индивидуальной шторкой, которая позволит уединиться даже в общем вагоне. Теперь в каждом месте появятся небольшой откидной столик, персональный светильник и розетка, включая USB, – впервые такие опции станут доступны и для боковых полок. Это решение призвано устранить давние неудобства, когда стол и розетка находились только в безопасных местах.

Вагоны нового производства модели «Т» станут длиннее и шире, что позволит разместить 58 спальных мест вместо привычных 54. При этом размеры полок увеличиваются: продольные становятся длиннее на 14 сантиметров, боковые — на 10, ширина спальных мест также возрастет. Это особенно важно для пассажиров, которые раньше испытывали дискомфорт из-за тесноты.

Существенно улучшаются и санитарные условия. Впервые в плацкартном вагоне появится отдельная душевая кабина — раньше такой сервис был доступен только в вагонах повышенного комфорта. Количество туалетов увеличивается до двух, что должно уменьшить очереди и повысить удобство в пути.

Еще одна важная инновация – потолочные воздуховоды с индивидуальными дефлекторами для каждого места. Теперь пассажиры смогут самостоятельно регулировать поток воздуха, не мешая соседям. Это решение особенно актуально для длительных поездок, когда микроклимат в вагоне играет ключевую роль для самочувствия.

Перепланировка общих помещений направлена на устранение традиционных проблем: нехватки мест для багажа, давки у розеток и очередей в санузел. В новых вагонах предусмотрены дополнительные ниши для хранения вещей, эргономика салона продумана так, чтобы пассажиры не мешали друг другу даже при полной загрузке.

Серийное производство новых вагонов запланировано на 2027 год. Первыми их получат самые востребованные направления страны, где спрос на доступные и комфортные билеты особенно высок. Сейчас завершается разработка проектной документации, после чего начнутся испытания опытного образца и сертификация.

Появление новых плацкартных вагонов - ответ на изменившиеся ожидания пассажиров. Сегодня люди хотят не просто дешево доехать из точки А в точку Б, но и получить достойный уровень комфорта, даже если речь идет о самом доступном классе. Увеличение личного пространства, электрификация каждого места и улучшение санитарных условий - шаги, которые могут сделать длительное путешествие по железной дороге не только приемлемым, но и по-настоящему приятным.

