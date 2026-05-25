К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут индивидуальные капсулы

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 11:14

Вагоны плацкарта нового поколения: капсулы, душ и больше места для пассажиров

РЖД анонсировали принципиально новый плацкарт: индивидуальные капсулы, душевые кабины и больше пространства для сна. Новые вагоны появятся на ключевых направлениях уже через год, что может изменить привычный опыт поездок на дальние расстояния.

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения, который может полностью изменить представление о поездках на дальние расстояния. Вместо привычной «общаги на колесах» пассажирам предложат индивидуальные капсулы с личными шторками, розетками и столиками даже для верхних полок. Такой подход обещает решить вечные споры за стол и розетку, а также повысить уровень приватности и комфорта.

В каждом месте теперь предусмотрены собственный откидной столик, персональная шторка по всей длине, светодиодное освещение, розетка 220 В и USB-порт. Это значит, что больше не придется делить стол с соседом или искать свободную розетку для зарядки гаджетов. Для многих пассажиров такие перемены могут стать настоящим прорывом в организации пространства.

Габариты вагона увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь 189,1 см, а боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Ширина полок также увеличилась, что заметно сказывается на комфорте сна.

Впервые в истории российских плацкартных вагонов появится душевая кабина и второй туалет. Это решение должно снизить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды у каждого места позволят регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека.

По словам заместителя генерального директора РЖД, конструкторская документация почти завершена, а серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. В первую очередь обновленные составы появятся на самых загруженных направлениях — юг, Урал, Сибирь. Такой шаг может стать важным этапом в развитии железнодорожных перевозок, особенно на фоне растущих требований к комфорту и приватности.

Если исходить из представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов может существенно изменить опыт поездок для миллионов россиян. Важно отметить, что подобные инновации в железнодорожном транспорте встречаются нечасто, а появление душевых и индивидуальных капсул в плацкарте — шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в стране.

