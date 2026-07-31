Спим с комфортом и моемся в пути: РЖД представила вагоны увеличенной ширины с отдельной душевой

31 июля 2026, 13:56
Вагоны РЖД нового поколения: душевые, увеличенные полки и зона для семей
Вагоны РЖД нового поколения: душевые, увеличенные полки и зона для семей
РЖД вывели на рынок купейные вагоны с отдельной душевой, широкими спальными местами и специальной зоной для пассажиров с детьми. Нововведения затрагивают комфорт, безопасность и функциональность, что особенно актуально для дальних маршрутов и семейных путешествий.
Появление новых купейных вагонов РЖД с отдельными душевыми и удлиненными спальными местами может стать передовым шагом в развитии железнодорожных перевозок в России. Для пассажиров, особенно семей с детьми, такие изменения означают не только повышение комфорта, но и новые стандарты обслуживания на популярных маршрутах.
В рамках международного салона «PRO//Движение.Экспо» были представлены вагоны, в которых учтены современные требования к комфорту: увеличенная ширина полок, отдельная душевая кабина, а также специальные купе «МАМА+» с ярким интерьером и дополнительным пространством для малышей. По информации РЖД, длина верхней и нижней полки выросла на 16 и 6 дюймов соответственно, что позволяет взрослым свободнее размещаться во время поездки.
Каждое купе оснащено розетками, сейфами, беспроводными зарядными устройствами и индивидуальными столиками для верхних полок. В вагонах установлены два санузла и душевая, где имеются фен, утюг и гладильная доска. Пассажиры могут самостоятельно регулировать температуру, что особенно важно для длительных маршрутов.
Вагоны выполнены в габарите Т: длина увеличилась на 73 см, ширина - на 28 см, проход стал шире на 9 см по сравнению со стандартными моделями. Вместимость выросла до 40 мест вместо привычных 36, что позволяет перевозить больше пассажиров без ущерба для комфорта. По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, эксплуатация новых вагонов начинается осенью на маршруте Москва - Петербург.
В ближайшие годы РЖД планируют внедрить новые плацкартные вагоны со встроенным кондиционером и увеличенными полками, а также полностью беспилотные поезда. Это может свидетельствовать о стремлении компании соблюдать мировые стандарты и повышать привлекательность железнодорожных перевозок для пассажиров разных категорий.
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