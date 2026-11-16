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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

16 ноября 2026, 07:39

Капсульные вагоны в России: концепция, разработка и сроки запуска

Капсульные вагоны в России: концепция, разработка и сроки запуска

Капсульные вагоны РЖД: 56 мест в два уровня, шторки вместо дверей, запуск к 2028 году

Капсульные вагоны в России: концепция, разработка и сроки запуска

В капсулах нового вагона РЖД предусмотрены личные шторки или дверцы. Пассажирам также обещают вентиляцию и розетки. Запуск задержался из-за замены импортных деталей и перенастройки производства; испытания завершены, первые экземпляры подготовлены к эксплуатации.

В капсулах нового вагона РЖД предусмотрены личные шторки или дверцы. Пассажирам также обещают вентиляцию и розетки. Запуск задержался из-за замены импортных деталей и перенастройки производства; испытания завершены, первые экземпляры подготовлены к эксплуатации.

Капсульный вагон в России — это не замена плацкарта, а новый промежуточный формат для пассажиров-одиночек, который должен предложить больше приватности, чем плацкарт, но стоить дешевле купе. Проект существует с 2020 года, однако его запуск неоднократно откладывался и сейчас ориентирован примерно на 2028 год. Главная причина задержки — необходимость сначала освоить производство вагонов увеличенного габарита «Т», на базе которых и будет создаваться капсульная версия.

Что представляет собой капсульный вагон

Концепция, представленная «Трансмашхолдингом» и РЖД, предполагает 56 индивидуальных мест, расположенных в два уровня вдоль центрального прохода. В отличие от привычного плацкарта, полки ориентированы не поперек вагона, а вдоль, что дает каждому пассажиру изолированное пространство. От прохода капсулы отгораживаются не дверями, а плотными шторками, которые частично приглушают свет и звук.

Внутри каждой капсулы предусмотрены индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы, небольшой столик, ниши для личных вещей и крючки для одежды. Спальное место удлинено примерно на 15 сантиметров по сравнению с традиционным, чтобы большинство пассажиров могли вытянуться во весь рост. В вагоне также планируются душевая кабина и зона с вендинговыми автоматами.

Сроки запуска: почему проект откладывается

История проекта насчитывает уже несколько лет, и за это время сроки запуска неоднократно сдвигались. В конце 2020 года «Трансмашхолдинг» представил первый макет капсульного вагона. В 2021 году РЖД показывали его на форумах, а в начале 2022 года звучали заявления, что вагоны могут появиться на линиях уже в 2023 году. Однако этим планам не суждено было сбыться.

По состоянию на 2026 год официальная позиция такова: первый капсульный вагон рассчитывают создать примерно к 2028 году. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников объяснил задержку тем, что сначала необходимо наладить серийный выпуск пассажирских вагонов нового габарита «Т». Этот габарит шире привычного примерно на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра, что дает дополнительные сантиметры для более просторной компоновки. Именно на этой платформе сначала выпустят обычные плацкартные вагоны, СВ и вагоны-рестораны, и только после этого очередь дойдет до капсульной версии.

Стоит отметить, что в некоторых источниках встречаются более оптимистичные или, наоборот, более ранние даты, однако они либо относятся к устаревшим планам, либо не подтверждаются представителями РЖД. Наиболее устойчивая и повторяющаяся в актуальных сообщениях дата — 2028 год.

Позиционирование и ограничения

Важно понимать, что капсульный вагон не рассматривается как полноценная замена плацкарту. В РЖД неоднократно подчеркивали, что это будет дополнительный формат, ориентированный на определенную аудиторию: пассажиров-одиночек, совершающих относительно короткие ночные поездки (первоначально назывался ориентир до 12 часов в пути). Стоимость билета должна быть выше плацкартной, но ниже купейной.

Ограничения тоже очевидны. Капсула закрывается шторкой, а не дверью, поэтому полной звукоизоляции не будет. Багажное пространство внутри компактное, как в самолете, а для негабаритных вещей вроде лыж или велосипедов предусмотрены отдельные отсеки, но их наличие в каждом вагоне не гарантировано. Для семей или компаний такой формат может оказаться менее удобным, чем традиционный плацкарт или купе.

Таким образом, капсульный вагон — это скорее точечное решение для тех, кому важна приватность и готовность доплатить за нее, но кто не хочет переплачивать за полноценное купе. Его появление зависит от того, насколько быстро железнодорожная отрасль освоит производство вагонов нового габарита, и на данный момент реалистичный горизонт — не ранее 2028 года.

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