Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 19:23

Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах

Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах

В РЖД представили купе-трансформер: сенсорные панели, душевые кабины и системы хранения нового поколения

Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах

В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.

В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.

В 2026 году РЖД запустит на маршрутах купейные вагоны нового поколения, которые могут заметно изменить привычный облик российских поездов дальнего следования. Главное новшество - в каждом купе теперь только два спальных места вместо четырех, а длина полок увеличилась почти до двух метров. Это решение особенно актуально для высоких пассажиров.

Интерьер новых вагонов выполнен в светлых тонах с темными акцентами, вдохновленный отделкой современной яхты. Внутри много гладких накладок, встроенных шкафчиков и отсеков для хранения вещей. Для каждого пассажира предусмотрена отдельная ячейка, шкафчик с тремя секциями и антресоль для сумок или спортивного инвентаря. 

Управление климатом и освещением вынесено на сенсорную панель, что позволяет индивидуально настраивать параметры для каждого пассажира. В каждом купе есть выдвижной экран для просмотра фильмов, USB-розетка и сейф для документов. Одной из главных инноваций стала душевая кабина в коридоре — раньше такой уровень комфорта был доступен только в вагонах класса «люкс». Также обещают фен, утюг и гладильную доску, что сделает поезд максимально приближенным к условиям мини-отеля на колесах.

Однако не все решения оказались верными. Антресоль расположена довольно высоко, и пассажирам невысокого роста будет сложно дотянуться. Дверцы шкафов иногда открываются сами по себе или, наоборот, закрываются слишком туго. Избыточное количество мест для хранения кажется излишним, хотя для туристических поездок это скорее плюс. Высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы диванов, несмотря на скругленные углы.

По плану РЖД, до конца 2026 года на маршруты выйдут 28 таких вагонов. Если эксперимент окажется успешным, замечания по эргономике будут учтены, форма двухметровых спальных мест и система охлаждения могут стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования. Сейчас проект находится на стадии обкатки, и его развитие будет зависеть от отзывов пассажиров и доработки деталей.

Переход к современному комфорту требует не только внедрения новых технологий, но и тщательной доработки мелочей, которые напрямую влияют на впечатление от поездки. Появление увеличенных полок в стандартном купе – первый шаг вперед для российских железных дорог. Эти решения, уже реализованные в зарубежных поездах и современных домах на колесах, например, в кемпере Swickster на базе Ford Transit, где также сделан акцент на автономность и комфорт. Важно отметить, что такие изменения могут стать ориентиром для дальнейшего развития пассажирских перевозок в России, если будут учтены реальные пользователи.

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