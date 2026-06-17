Модернизация дальних маршрутов: спальные вагоны с двухметровыми полками и новый двухэтажный скоростной поезд — как улучшиться комфорт пассажиров

17 июня 2026, 20:57
Вагоны с душевыми и сейфами: как меняется комфорт на дальних железнодорожных маршрутах
Вагоны с душевыми и сейфами: как меняется комфорт на дальних железнодорожных маршрутах
В Санкт-Петербурге показали обновленные вагоны СВ с душевыми, сейфами и современными купе, а также интерьер нового двухэтажного скоростного поезда. Эти решения могут изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах и задать новые ориентиры для рынка.
Железнодорожные перевозки в России демонстрируют заметное обновление: в Санкт-Петербурге впервые появились современные вагоны СВ и интерьер нового скоростного состава. Это привлекло внимание не только из-за свежего дизайна, но и реальных улучшений для пассажиров дальних маршрутов.
В обновленных вагонах теперь восемь купе, рассчитанных на двух человек каждый. Главное отличие - горизонтальная планировка и полки длиной 2,2 метра, что особенно важно для высокого пассажира. Над спальными местами появились отделения для багажа, а для хранения дорожных вещей предусмотрен индивидуальный сейф. В каждой купе установлены кнопки вызова проводника, розетка на 220 В, USB-разъемы, нижние светодиодные светильники и выдвижные экраны. Санитарная зона тоже изменилась: теперь в каждом вагоне есть душевая кабина с феном, утюгом и гладильной доской - раньше такой уровень был доступен только в премиум-сегменте.
Планируется, что к 2026 году в парке пополнится 28 таких вагонов, что может повысить общий стандарт комфорта на дальних маршрутах. Параллельно представлен макет салона нового двухэтажного скоростного поезда: просторные кресла с регулируемым наклоном, выдвижная розетка, разъемы USB и Type-C, а также выдвижная система для просмотра фильмов, чтения и заказа еды прямо на месте. Поезд рассчитан на 1190 пассажиров и будет состоять из 15 вагонов, каждый из которых оформлен в фирменном стиле.
Для справки: в последние годы российские железные дороги активно инвестируют в обновление подвижного состава, внедряют решения, которые раньше встречались только в зарубежных поездах. Современная купе с душевыми и сейфами, выдвижными системами и эргономичными креслами - все это может стать новым стандартом для дальних маршрутов. Судя по представленным проектам, акцент делается не только на технологичность, но и на практическую пользу пассажиров: удобное хранение вещей, личная безопасность, возможность комфортно проводить время в пути. Если тенденция сохранится, российские поезда смогут конкурировать с лучшими маршрутами и азиатскими аналогами в сфере услуг и оснащения.
Появление таких решений - не просто шаг к повышению удобства, но и сигнал о продвижении железнодорожной отрасли по запросу современного пассажира. Важно отметить, что подобные проекты уже находят отклик у пассажиров: например, интерес к новым формам путешествий и запуску семейных железнодорожных круизов, о которых рассказывалось в материале по маршруту Москва - Самара с экскурсиями и гастрономией .
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