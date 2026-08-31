Вместо полок — капсулы с душем: РЖД запускают плацкарт нового поколения в 2027 году

31 августа 2026, 09:01
Вагоны с капсулами и душем: новый стандарт плацкарта от РЖД уже на горизонте
Вагоны с капсулами и душем: новый стандарт плацкарта от РЖД уже на горизонте
РЖД внедряют капсульные вагоны с душем и индивидуальными шторками по цене обычного плацкарта. Это решение может изменить привычный подход к комфорту и приватности в массовых железнодорожных перевозках, особенно на дальних маршрутах.
Железнодорожные перевозки в России выходят на новый уровень: РЖД анонсировали запуск плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, где каждый пассажир получает личное пространство, плотные шторки, розетки и даже доступ к душу. Это не просто косметическое обновление, а попытка стереть грань между плацкартом и купе, сохранив доступную цену.
Вместо привычных открытых полок теперь предусмотрены капсулы - изолированные спальные места с собственным светильником, розеткой на 220 В, USB-портом и откидным столиком. Даже на верхних полках теперь есть свой столик, что особенно удобно для работы или перекуса. Пассажиры могут регулировать микроклимат с помощью индивидуальных воздуховодов, а светодиодное освещение не мешает соседям. По сути, это мини-купе для одного, но дешевле.
Габариты новых вагонов увеличены: ширина стала больше на 28 см, длина - на 73 см по сравнению с прежними моделями. Длина поперечных полок теперь 189,1 см, боковых - 187,5 см, что позволяет высоким пассажирам вытянуться в полный рост. Количество мест выросло до 58, что превышает стандартные показатели классического плацкарта.
Впервые в плацкартном вагоне появляется душевая кабина - она размещена в одном из двух санузлов. Второй туалет решает проблему утренних очередей и повышает уровень гигиены на дальних маршрутах. При этом стоимость билета остается на уровне обычного плацкарта, что делает такие вагоны прямым конкурентом традиционным купе.
Серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год, а первыми их получат направления на Юг, Урал и Сибирь. Если формат окажется востребованным, он может стать новым стандартом для всей страны.
Важно отметить, что капсульные вагоны - это не просто шаг к повышению комфорта, но и ответ на современные требования к приватности и удобству в пути. В условиях, когда дальние поездки становятся все более популярными, такие решения могут существенно изменить отношение россиян к железнодорожным путешествиям. Если проект будет реализован в срок и оправдает ожидания, рынок пассажирских перевозок получит новый ориентир по уровню сервиса и доступности.
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