Обзор поезда "Экспресс": идеальный вагон РЖД с одноместными купе, который появится на всех направлениях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 08:09

Вагоны с одноместными купе: как изменился комфорт поездок в будущем

Вагоны с одноместными купе: как изменился комфорт поездок в будущем

Обзор поезда "Экспресс": идеальный вагон РЖД с одноместными купе, который появится на всех направлениях

Вагоны с одноместными купе: как изменился комфорт поездок в будущем

В поезде «Экспресс» появились спальные вагоны с одноместными купе. Это решение для тех, кто устал от случайных попутчиков и хочет тишины в пути. Разбираемся, чем такие вагоны отличаются от обычных и почему они востребованы именно сейчас.

В поезде «Экспресс» появились спальные вагоны с одноместными купе. Это решение для тех, кто устал от случайных попутчиков и хочет тишины в пути. Разбираемся, чем такие вагоны отличаются от обычных и почему они востребованы именно сейчас.

Появление спальных вагонов с одноместными купе в составе поезда «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом стало значимым событием для пассажиров этого популярного маршрута. В эпоху, когда личное пространство превращается в ценную роскошь, возможность провести ночь в поезде без соседей приобретает особую привлекательность. Такой формат поездки идеально подходит для деловых людей, которым важно прибыть на место отдохнувшими и готовыми к работе, а также для всех, кто устал от необходимости находиться в замкнутом пространстве с незнакомцами.

Вагоны класса 1Б, задействованные в составе «Экспресса», выгодно отличаются от стандартных купейных вагонов не только планировкой, но и уровнем комфорта. Главная особенность — продажа только одного места в купе, нижней полки, в то время как верхняя убрана под потолком не используется, что гарантирует, что ночью вас никто не потревожит. Внутреннее оснащение купе продумано до мелочей: здесь есть широкий диван-кровать, легко трансформирующийся для сна, небольшой шкаф для одежды, индивидуальный умывальник, откидное сиденье, кресло и наушники для создания личной атмосферы, а также регулируемое освещение и независимая система климат-контроля, позволяющая настроить температуру по своему желанию.

Стоимость проезда в таком вагоне выше средней, однако она уже включает в себя ряд дополнительных услуг, делающих поездку максимально комфортной. Пассажиры могут воспользоваться бизнес-залом на вокзале, чтобы спокойно дождаться отправления, выпить кофе и избежать вокзальной суеты, а в пути подается полноценный горячий завтрак на выбор, а не стандартный чай с бутербродами. В комплект также входит гигиенический набор с тапочками, халатом и средствами личной гигиены, и всё это создает ощущение, что вы находитесь не просто в поезде, а в мини-отеле на колесах. График движения «Экспресса» специально адаптирован для ночных поездок: отправление в 23:30 и прибытие в 8:30 утра позволяют максимально эффективно использовать время, проведя вечер дома, а утром уже оказаться в другом городе, не тратя световой день на дорогу, что особенно удобно для командированных сотрудников и тех, кто ценит рациональное планирование.

Одноместные купе встречаются и в других поездах, например в «Гранд Экспрессе» или некоторых составах, следующих на юг, однако именно в «Экспрессе» реализована наиболее продуманная концепция с новыми вагонами, стабильно высоким уровнем сервиса и современным техническим оснащением. Конечно, пассажиры могут выкупить все места в обычном купе, чтобы гарантировать уединение, но это обойдется значительно дороже, чем билет в классе 1Б, тогда как надежда на то, что соседи не подселятся, часто не оправдывает себя, особенно в периоды высокого спроса. Ранее в отзывах иногда встречались нарекания на работу вентиляции и посторонние запахи, однако после обновления парка эти проблемы полностью устранены, и теперь в вагонах используются безопасные материалы, а система вентиляции функционирует стабильно, что подтверждается отзывами пассажиров последних лет.

Спальные вагоны с одноместными купе в поезде «Экспресс» — это выбор для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради экономии, ведь здесь можно не только хорошо выспаться, но и насладиться уединением, что становится всё более востребованным в современном ритме жизни. Цена такого билета немалая, но для многих возможность провести ночь в тишине и комфорте стоит этих денег.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Красноярск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться