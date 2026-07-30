«Не для баскетболистов, а для всех»: РЖД удлинила полки до 2 метров — что еще изменили в вагоне

30 июля 2026, 22:26
Вагоны СВ нового поколения: двухметровые полки и цифровые решения для дальних поездок
Вагоны СВ нового поколения: двухметровые полки и цифровые решения для дальних поездок
РЖД внедряет обновленные вагоны СВ с увеличенными спальными местами и современными удобствами. Это решение может изменить стандарт комфорта для пассажиров дальних маршрутов, особенно на фоне растущих ожиданий от уровня сервиса в поездах.
РЖД вывела на рынок обновленные вагоны СВ, которые сразу привлекли внимание посетителей на выставке в Санкт-Петербурге. Главный акцент - на комфорте для пассажиров, совершающих длительные поездки. В новых вагонах увеличили длину спальных полок до 2 метров, что на 16 сантиметров больше, чем были ранее. Это решение особенно актуально для высоких пассажиров, которым раньше приходилось мириться с ограниченным пространством.
В каждом вагоне теперь восемь двухместных купе, где предусмотрены персональные сейфы, кнопки вызова проводника, выдвижные экраны, а также розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Ширина полок составляет 83 сантиметра, что также добавляет удобства. Внимание к деталям заметно и в организации хранения вещей: появились вместительные закрывающиеся багажные полки, рассчитанные на крупные сумки и спортивный инвентарь.
Среди новых удобств - душевая кабина, фен, утюг и гладильная доска. Ранее подобное оснащение встречалось только в поездах более высокого класса, теперь же оно становится доступным и в СВ. Такой подход может изменить представление о стандартном уровне сервиса на российских железных дорогах.
Пока не раскрыты маршруты, на которых появятся новые вагоны, но до конца года РЖД планирует получить 28 единиц от «Вагонреммаш». Это может стать заметным шагом в развитии пассажирских перевозок, учитывая, что спрос на комфортные условия в поездах стабильно растет. Важно отметить, что подобные обновления происходят на фоне общего тренда повышения стандартов сервиса в транспорте, о чем свидетельствуют и другие отрасли: например, в сегменте спортбайков эксперты отмечают, как технические инновации способны изменить восприятие целого класса техники - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии технических решений на рынок мотоциклов.
Если исходить из представленной информации, новые вагоны СВ могут задать новый стандарт для российских поездов дальнего следования. Увеличенные спальные места, расширенный набор бытовых удобств и современное оснащение купе делают поездки более привлекательными для широкой аудитории. Для сравнения: в европейских поездах подобный уровень комфорта встречается преимущественно в премиум-сегменте, а в России он становится доступнее. Это может повлиять на выбор способа путешествий внутри страны и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта.
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