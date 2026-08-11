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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 06:36

ВАИ: новые правила и полномочия военных автоинспекций в России

ВАИ: новые правила и полномочия военных автоинспекций в России

ВАИ и ГИБДД: Кто есть кто и когда военные инспекторы имеют право остановить гражданскую машину

ВАИ: новые правила и полномочия военных автоинспекций в России

Мало кто знает, что военные автоинспекции в России имеют особые права и могут останавливать гражданские автомобили в определенных случаях. Какие полномочия есть у ВАИ, чем они отличаются от ГИБДД и что делать водителю, если его остановил военный инспектор - объясняем подробно. Важно знать, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

Мало кто знает, что военные автоинспекции в России имеют особые права и могут останавливать гражданские автомобили в определенных случаях. Какие полномочия есть у ВАИ, чем они отличаются от ГИБДД и что делать водителю, если его остановил военный инспектор - объясняем подробно. Важно знать, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

В последние годы российские водители все чаще сталкиваются на дорогах с патрулями Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Это не просто еще одна структура, а отдельная служба со своими полномочиями, которые могут напрямую коснуться любого автомобилиста. Особенно актуальным это стало после внесения изменений в законодательство и расширения функций ВАИ, что повлияло на порядок движения, взаимодействие участников и применение мер воздействия.

ВАИ — это специализированные подразделения, подчиняющиеся силовым ведомствам: Минобороны, МЧС, Росгвардии и ФСБ. Их основная задача — контроль за безопасностью движения ведомственного транспорта и спецтехники. Как отмечает Autonews, инспекторы ВАИ не имеют права возбуждать дела о нарушениях ПДД в отношении обычных граждан, если только речь не идет о сотрудниках силовых структур, управляющих служебными машинами. Однако в ряде случаев ВАИ может остановить и гражданский автомобиль.

История ВАИ берет начало в 1942 году, когда в приказе Главного управления автомобильной и дорожной службы РККА впервые появилось упоминание о военных автоинспекциях. Со временем структура и функции ВАИ неоднократно менялись: от проверок проходимости военной техники до сопровождения колонн и контроля за соблюдением ПДД военнослужащими. В современной России ВАИ стала частью военной полиции, а с 2018 года появились даже зарубежные подразделения на объектах ОДКБ.

Отличить автомобили ВАИ от машин ГИБДД просто: на борту всегда есть надпись «Военная автоинспекция», на капоте — аббревиатура «ВАИ», а номера имеют черный фон. Сотрудники ВАИ носят военную форму своего ведомства, а не форму МВД, как инспекторы ГИБДД.

В функции ВАИ входит обеспечение безопасности движения ведомственного транспорта, контроль за соблюдением ПДД военнослужащими и гражданским персоналом силовых структур, сопровождение военных колонн, регистрация и техосмотр служебных автомобилей, а также профилактика ДТП в воинских частях. Полномочия инспекторов ВАИ закреплены в указе президента РФ и включают право останавливать транспортные средства силовых ведомств, проверять документы, изымать их при необходимости, задерживать нарушителей и даже временно ограничивать движение на дорогах общего пользования при проведении международных мероприятий.

Главное отличие ВАИ от ГИБДД — сфера ответственности. ВАИ занимается исключительно транспортом силовых структур, а ГИБДД — гражданскими автомобилями. При этом ВАИ не выписывает штрафы, а применяет дисциплинарные меры к военнослужащим. Еще одно важное отличие: инспекторы ВАИ не проводят самостоятельную проверку на опьянение, а направляют подозрительных водителей на медосвидетельствование.

ВАИ может остановить гражданский автомобиль только в строго определенных случаях: при введении чрезвычайных требований, для пропуска военных колонн, во время совместных рейдов с ГИБДД или если требуется привлечь водителя в качестве понятого. В остальных ситуациях закон ограничивает вмешательство военных инспекторов в отношении гражданских водителей.

В случае ДТП с участием военного и гражданского автомобиля необходимо вызывать ГИБДД. Если на военном транспорте нет ОСАГО, дополнительно потребуется дежурный инспектор ВАИ. Каждая служба будет проводить собственное расследование в рамках своей компетенции. Если виновником происшествия стал военнослужащий, для получения компенсации необходимо обращаться в суд с иском к воинской части или Минобороны.

ВАИ — это не просто дорожная служба, а отдельная система контроля, влияющая на безопасность военных и профилактику ДТП. Знание полномочий военных инспекторов и их отличий от ГИБДД поможет избежать недоразумений и правильно действовать в спорных ситуациях. Важное примечание: большинство полномочий ВАИ распространяются только на транспорт силовых структур, а в отношении гражданских водителей их вмешательство строго ограничено законом. В случае спорных ситуаций всегда стоит уточнить основание для остановки и при необходимости обратиться к представителям ГИБДД.

В последнее время на автомобильном рынке происходят изменения: разрабатываются новые сервисы и корректируются правила владения транспортом, как, например, при запуске новых опций на Lada Largus в двух городах России ( подробнее о новых возможностях для автомобилистов ).

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