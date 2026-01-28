Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

28 января 2026, 16:07

Валдай 12 с новым дизелем: обновление для российского рынка грузовиков

Что изменилось в конструкции Валдай 12: рассказываем о новых технологиях и особенностях эксплуатации

Валдай 12 с новым дизелем: обновление для российского рынка грузовиков

Валдай 12 получил современный дизель ЯМЗ-53445 и систему SCR для соответствия стандарту Евро-5. Разбираемся, как обновление повлияло на характеристики, комфорт и продажи модели, а также какие нюансы стоит учитывать владельцам.

Российский рынок коммерческих автомобилей продолжает меняться: на этот раз в центре внимания оказался грузовик «Валдай 12», который теперь оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-53445 и современной системой нейтрализации SCR. Как сообщает Комтранс, производитель сделал ставку на соответствие стандарту Евро-5, что стало важным шагом для отечественного автопрома в условиях ужесточения экологических требований.

Комплекс очистки выхлопных газов у новой версии включает не только глушитель-нейтрализатор, но и продвинутую электронику: подающий модуль с электронным блоком управления, форсунку для впрыска реагента, 16-литровый бак AdBlue, а также подогреваемые магистрали и датчики температуры и содержания оксидов азота. Вся система работает в тесной связке с ЭБУ двигателя, что позволяет автоматически дозировать подачу реагента в зависимости от условий эксплуатации.

Впрыск AdBlue стартует при достижении выхлопными газами температуры 150°C, а после выключения зажигания насос возвращает остатки реагента обратно в бак, чтобы избежать кристаллизации. Это решение не только повышает надежность, но и снижает затраты на обслуживание, что особенно важно для владельцев коммерческого транспорта.

Сам двигатель пятого экологического класса развивает 169 л.с. при 2300 об/мин и 662 Нм крутящего момента в диапазоне 1300–1600 об/мин. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач от «Нижегородских моторов» с широким диапазоном передаточных чисел - от 6,555 до 0,782. Такой тандем обеспечивает уверенную динамику и экономичность, что критично для грузоперевозок на дальние расстояния.

Производитель не забыл и о комфорте: трехместная кабина с широким входом, подрессоренное водительское кресло, спальное место, откидной столик и мультимедийная система с камерой заднего вида - все это призвано облегчить жизнь водителя. Теплоизоляция и кондиционер входят в базовую комплектацию, а задняя пневмоподвеска и длинные малолистовые передние рессоры заметно улучшают плавность хода. Угол поворота передних колес до 50 градусов обеспечивает высокую маневренность даже в стесненных условиях города.

По информации Комтранс, за прошлый год на российском рынке было реализовано 825 грузовиков «Валдай», а за 2024 год - 707 единиц. Продажи самой новой модификации «Валдай 12» составили 215 экземпляров за год. Эти цифры говорят о стабильном спросе на модель, несмотря на растущую конкуренцию и непростую экономическую ситуацию.

В целом, обновленный «Валдай 12» демонстрирует, что российский автопром способен не только соответствовать современным стандартам, но и предлагать решения, которые учитывают реальные потребности бизнеса. Внедрение SCR и переход на Евро-5 - это не просто формальность, а шаг к снижению вредных выбросов и повышению эффективности эксплуатации. В условиях, когда требования к экологии и экономичности становятся все жестче, такие обновления выглядят вполне логичными и своевременными.

Упомянутые модели: ГАЗ Валдай Next
Упомянутые марки: ГАЗ
