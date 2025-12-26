Валдай 45 теперь с огнетушителями и камерами: что еще скрывает грузовик для ДОПОГ?

26 декабря 2025, 09:42
Валдай 45 получил спецверсию для перевозки опасных грузов: новые технологии и безопасность
Валдай 45 обзавелся модификацией для опасных грузов. Новая версия удивляет оснащением. Какие системы появились в кабине и моторном отсеке? Почему водителям стоит быть внимательнее на трассе?
В линейке магистральных тягачей Валдай 45 появилась новая модификация, предназначенная для перевозки опасных грузов. По информации Комтранс, этот вариант отличается от стандартных моделей не только дополнительным оборудованием, но и рядом технических решений, которые повышают уровень безопасности при транспортировке газов, легковоспламеняющихся жидкостей и других опасных веществ.
В первую очередь, в моторном отсеке установлен автоматизированный комплекс пожаротушения. Это позволяет оперативно реагировать на возможные возгорания, минимизируя риски для водителя и окружающих. Кроме того, в кабине размещены дополнительные огнетушители, а также тахограф, соответствующий строгим требованиям ДОПОГ, регулирующим перевозку опасных грузов по дорогам.
Для контроля за движением и состоянием автомобиля внедрена система спутникового мониторинга. Она позволяет отслеживать маршрут и местоположение тягача в режиме реального времени. Также в оснащение входит устройство, ограничивающее максимальную скорость, и дистанционный выключатель массы, что особенно важно при возникновении нештатных ситуаций.
Особое внимание уделено видеонаблюдению. В комплексе используются четыре камеры: две фиксируют дорожную обстановку и происходящее в кабине, а еще две обеспечивают обзор сзади. Все видеоматериалы записываются на жесткий диск или флеш-карту, что позволяет анализировать события в случае инцидентов или спорных ситуаций на дороге.
Внешне модификация выделяется проблесковыми маяками и специальными табличками, предупреждающими о характере перевозимого груза. Водитель получает в распоряжение ADR-набор, куда входят респираторы, светоотражающие жилеты, аварийные фонари и другие средства индивидуальной защиты. Такой комплект необходим для соблюдения международных стандартов безопасности при перевозке опасных веществ.
