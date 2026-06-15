Марка «Валдай» полностью переделала грузовик 45 по просьбам перевозчиков: что изменилось

15 июня 2026, 18:19
«Валдай 45 Pro»: новая версия грузовика с увеличенной мощностью и улучшенной экономичностью
«Валдай 45 Pro»: новая версия грузовика с увеличенной мощностью и улучшенной экономичностью
Обновленный «Валдай 45 Pro» получил мощный двигатель, увеличенный запас хода и современные системы безопасности. Новая версия создана с учетом пожеланий перевозчиков и адаптирована к российским условиям, что делает ее особенно актуальной на рынке грузовых автомобилей.
Российский рынок грузовых автомобилей получил заметное обновление: «Валдай 45 Pro» теперь выходит на трассы с серьёзно переработанными характеристиками. По информации компании «Современные транспортные технологии», новая версия создана в ответ на запросы перевозчиков, которые требовали большей мощности, экономичности и надёжности для работы на дальних маршрутах.
Главное изменение — двигатель мощностью 490 л.с., что позволяет уверенно работать с тяжёлыми автопоездами. Передаточное число главной передачи ведущего моста снижено до 2,714, что в сочетании с увеличенным объёмом топливных баков (до 1040 литров) обеспечивает не только экономию топлива, но и внушительный запас хода между заправками. Увеличенная колёсная база и расширенная колея делают поведение машины на трассе более стабильным, что особенно важно для российских дорог.
Внешне «Валдай 45 Pro» отличается обновлённой решёткой радиатора и полностью светодиодной оптикой. Внутри кабины появились цифровая приборная панель и современная мультимедийная система, а также комплекс ассистентов водителя: системы экстренного торможения, помощи при старте на подъёме и мониторинга состояния водителя. Производство ведётся по полному циклу, с усиленным утеплением, улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной обработкой кабины.
Интересно, что ранее компания уже представила «Валдай 45 LNG» — седельный тягач на сжиженном природном газе, который позволяет снизить топливные расходы до 40%. Двигатель этой версии развивает 570 л.с. и 2600 Нм крутящего момента, а сама модель адаптирована к российским условиям эксплуатации. LNG — это сжиженный природный газ, охлаждённый до -163 °C, что позволяет уменьшить объём топлива примерно в 600 раз и упростить транспортировку.
Судя по представленным данным, «Валдай 45 Pro» может стать одним из ключевых игроков на российском рынке магистральных тягачей. В условиях, когда перевозчики ищут решения для снижения затрат и повышения надёжности, такие обновления выглядят своевременными. Важно, что производитель учёл специфику российских дорог и климата, усилив защиту кабины и внедрив современные системы безопасности. Это создаёт впечатление, что отечественные грузовики постепенно догоняют мировые стандарты по уровню оснащения и адаптации к реальным условиям эксплуатации.
В контексте развития рынка грузовых автомобилей стоит отметить, что производители всё чаще делают ставку на экономичность и технологичность. Например, эксперты выделяют модели, которые способны изменить представление о дальних поездках, сочетая комфорт, экономию и современные технологии. Подробнее об этом можно узнать в материале о шести автомобилях для дальних маршрутов.
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