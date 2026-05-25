Главное в Валдай 45 Pro - мощность выросла, комфорт стал выше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 08:44

Валдай 45 Pro: стартовало производство обновленного тягача с новыми опциями

Валдай 45 Pro: стартовало производство обновленного тягача с новыми опциями

Главное в Валдай 45 Pro - мощность выросла, комфорт стал выше

Валдай 45 Pro: стартовало производство обновленного тягача с новыми опциями

На заводе «Нижегородские Грузовые Автомобили» начали выпускать обновленный магистральный тягач «Валдай 45 Pro». Модель получила заметные технические доработки и новые опции для водителя. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие перемены ждут перевозчиков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только двигателя, но и комфорта в кабине.

На заводе «Нижегородские Грузовые Автомобили» начали выпускать обновленный магистральный тягач «Валдай 45 Pro». Модель получила заметные технические доработки и новые опции для водителя. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие перемены ждут перевозчиков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только двигателя, но и комфорта в кабине.

Выпуск модернизированного тягача «Валдай 45 Pro» на мощностях «Нижегородских Грузовых Автомобилей» - событие, которое может изменить подход к перевозкам на российских дорогах. Для многих перевозчиков это не просто очередная новинка, а реальный шанс повысить эффективность работы и снизить издержки. В условиях, когда рынок грузовых автомобилей переживает непростые времена, появление обновленной модели с улучшенными характеристиками становится особенно актуальным.

Главное отличие новой версии - увеличенная мощность двигателя: теперь под капотом 490 л.с. вместо прежних 470. Это позволяет тягачу легче справляться с тяжелыми грузами и работать в более сложных дорожных условиях. Кроме того, уменьшено передаточное число главной передачи ведущего моста (2,714 против 2,846), что положительно сказывается на расходе топлива и динамике. Инженеры также увеличили колесную базу и расширили колею, что добавило устойчивости на трассе.

Внешне «Валдай 45 Pro» выделяется современной светодиодной оптикой и увеличенными топливными баками - теперь их общий объем составляет 1040 литров. Это значит, что дальние рейсы можно проходить без частых остановок на заправку, что особенно важно для магистральных перевозок. В кабине появились виртуальные приборы, обновленный медиакомплекс, система кругового обзора и возможность подключения смартфона. Для водителя это не только удобство, но и дополнительная безопасность.

Комплекс ассистентов в новой версии расширен: теперь в него входят автоматическое торможение, мониторинг состояния водителя и помощник при старте на подъемах. Производство ведется по полному циклу, что гарантирует заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и усиленную антикоррозийную защиту. Эти изменения делают «Валдай 45 Pro» одним из самых технологичных отечественных тягачей на сегодняшний день.

Интересно, что тенденция к обновлению коммерческого транспорта наблюдается и в других сегментах рынка. Например, недавно обсуждались проблемы автопарков и ограничения для такси, что подробно рассмотрено в материале о том, как перевозчики ищут выход из сложной ситуации - подробности о влиянии новых правил на отрасль. Это подчеркивает, что любые изменения в конструкции и оснащении грузовых автомобилей могут иметь долгосрочные последствия для всей логистической цепочки.

Для справки: «Валдай 45 Pro» собирается с учетом российских климатических условий, что особенно важно для перевозчиков, работающих в разных регионах страны. Заводское утепление и антикоррозийная обработка позволяют эксплуатировать машину круглый год без риска преждевременного износа. Судя по представленным данным, новая версия тягача может стать востребованной не только у крупных компаний, но и у частных перевозчиков, которым важны надежность и экономичность.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Краснодар Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться