Valmet Automotive построила первый предсерийный электромобиль Lightyear 0 на солнечных батареях

Окончательный и утвержденный дизайн модели Lightyear 0 показали в минувшем июне, а годом ранее (июль 2021-го) контрактным производителем серийной версии утвердили Valmet Automotive. Ее представитель заявил, что «после интенсивного этапа обучения и ознакомления» на заводе в Уусикаупунки завершено строительство самого первого автомобиля, соответствующего данной спецификации.

Данный образец появился на свет в специальной производственной зоне, предназначенной для опытных образцов и предсерийных моделей, то есть ещё не на конечных сборочных линиях, где изготавливаются серийные образцы.

В Valmet говорят, что работа по настройке сборочной линии для производства массовых Lightyear 0 идет по графику. Сборочная линия будет оснащена «современной технологией производства», включая робот для лазерной сварки.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что Valmet Automotive завершила первый предсерийный электромобиль Lightyear 0. – Заявил Паси Раннус, старший вице-президент по производству Valmet Automotive. - Это важный шаг к началу производства автомобилей для клиентов и реализации нашей новой автомобильной мечты».

Финны помнят «Ладу»

От себя напомним, что в середине 1990-х Valmet Automotive поработала с российским «АвтоВАЗом». А именно, в 1995-м финны заключили соглашение о производстве культовой «девятки» (Lada 2109). Модель тогда получила название Lada Euro Samara.

Машины выпускались в период с 1996 по 1998 годы, и в общей сложности было собрано 14 000 ед. Собранные за кордоном «девятки» ценились, прежде всего, здесь, в России – люди верили, что их качество сборки куда лучше, чем тольяттинское.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах