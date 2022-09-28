Valmet Automotive построила первый предсерийный электромобиль Lightyear 0 на солнечных батареях
Окончательный и утвержденный дизайн модели Lightyear 0 показали в минувшем июне, а годом ранее (июль 2021-го) контрактным производителем серийной версии утвердили Valmet Automotive. Ее представитель заявил, что «после интенсивного этапа обучения и ознакомления» на заводе в Уусикаупунки завершено строительство самого первого автомобиля, соответствующего данной спецификации.
Данный образец появился на свет в специальной производственной зоне, предназначенной для опытных образцов и предсерийных моделей, то есть ещё не на конечных сборочных линиях, где изготавливаются серийные образцы.
В Valmet говорят, что работа по настройке сборочной линии для производства массовых Lightyear 0 идет по графику. Сборочная линия будет оснащена «современной технологией производства», включая робот для лазерной сварки.
«Мы чрезвычайно гордимся тем, что Valmet Automotive завершила первый предсерийный электромобиль Lightyear 0. – Заявил Паси Раннус, старший вице-президент по производству Valmet Automotive. - Это важный шаг к началу производства автомобилей для клиентов и реализации нашей новой автомобильной мечты».
Финны помнят «Ладу»
От себя напомним, что в середине 1990-х Valmet Automotive поработала с российским «АвтоВАЗом». А именно, в 1995-м финны заключили соглашение о производстве культовой «девятки» (Lada 2109). Модель тогда получила название Lada Euro Samara.
Машины выпускались в период с 1996 по 1998 годы, и в общей сложности было собрано 14 000 ед. Собранные за кордоном «девятки» ценились, прежде всего, здесь, в России – люди верили, что их качество сборки куда лучше, чем тольяттинское.
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На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
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Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
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