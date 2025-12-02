Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

2 декабря 2025, 09:33

Valmet Automotive в Финляндии остановил конвейер: Mercedes-Benz ушел, работы нет

Финский автозавод встал впервые за полвека: что будет с рабочими и кто виноват?

В Финляндии автозавод Valmet Automotive впервые за 56 лет остановил производство. Сотрудники начали получать уведомления об увольнениях. Причины и последствия пока не раскрыты. Что ждет предприятие дальше — интрига сохраняется.

В Финляндии случилось то, чего не ожидал никто: завод Valmet Automotive, который с 1969 года не знал простоев, полностью остановил производство автомобилей. Как сообщает ДП, на предприятии в Уусикаупунки прекратили сборку машин, а сотрудники начали получать уведомления о предстоящих увольнениях. Причиной стал разрыв контракта с Mercedes-Benz, для которого здесь выпускали автомобили последние годы.

Последние экземпляры Mercedes-Benz сошли с финского конвейера еще на прошлой неделе, после чего покрасочный цех опустел, а сборочная линия замерла. Руководство завода подтвердило: новых заказов на выпуск легковых автомобилей пока нет, а переговоры с другими автопроизводителями не принесли результата. Впервые за всю историю Valmet Automotive конвейер полностью остановлен, и это событие уже называют уникальным для финской промышленности.

Ранее предприятие уже сталкивалось с сокращением объемов, например, в 2003 году, когда завершилось производство Opel Calibra. Тогда заводу удалось удержаться на плаву за счет оставшихся контрактов на выпуск Saab, хотя и в небольших количествах. Сейчас же ситуация куда серьезнее: по информации ДП, никаких новых соглашений с автоконцернами не подписано, а будущее завода остается под вопросом.

В сентябре 2024 года правительство Финляндии приобрело контрольный пакет акций Valmet Automotive, став его основным владельцем. Власти рассчитывали перепрофилировать предприятие на выпуск военной техники, и даже был подписан протокол о намерениях с концерном Patria, известным своими бронемашинами Patria 6x6. Однако эти планы не спасли сотрудников от массовых сокращений: более тысячи человек отправлены в простой, а часть коллектива уже получила уведомления об увольнении.

С 2013 года Valmet Automotive занимался производством отдельных моделей Mercedes-Benz, а с 2018 года здесь собирали автомобили A-класса четвертого поколения. Финские аналитики отмечают, что судьба завода и его коллектива теперь зависит от того, удастся ли найти новых партнеров или успешно реализовать проект по выпуску бронетехники. Пока же предприятие переживает самый тяжелый кризис за всю свою историю.

Напомним, Valmet Automotive — один из крупнейших автосборочных заводов Финляндии, основанный в 1968 году. За десятилетия работы здесь выпускали автомобили для Saab, Porsche, Opel и Mercedes-Benz. Завод известен высоким качеством сборки и гибкостью производства, что позволяло ему адаптироваться к разным заказчикам. В последние годы предприятие активно искало новые направления, включая электромобили и военную технику, но потеря крупного контракта с Mercedes-Benz стала для него серьезным ударом.

Упомянутые марки: Mercedes
