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14 декабря 2021, 17:27

Вам точно солярку? Какие отечественные машины работали на дизеле

Взяв курс на электрификацию частного автотранспорта, мировое сообщество планомерно отказывается от производства дизельных версий машин. Нам отказываться просто не от чего. Легковушки, работающие на «тяжелом» топливе, ни в СССР, ни в России распространения не получили.
Фото: carakoom.com
Вам точно солярку Какие отечественные машины работали на дизеле
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Фото: abw.by

Причин тому несколько. Так уж исторически сложилось, что бензин в Советском Союзе стоил копейки, и строить дизельные моторы для банальной экономии не было веской причины. К тому же, долгое время дизельные агрегаты были дороже бензиновых собратьев и требовали более высоких технологий при изготовлении топливной аппаратуры. Следовательно, справедливо мотористы полагали, что попытки переделывать их для массового гражданского сектора не имеют под собой никакого основания.

Объем сервисных работ с дизелями был заметно меньше, чем с бензиновыми ДВС, к тому же, требовалось специальное оборудование для их техобслуживания (стенды для проверки и отладки форсунок и насосов), а это уже накладно и хлопотно. Плюс те дизели были не столь удачны в плане конструкции и ресурса - автопроизводители отводили им не более 100-105 тыс. км пробега до первого капитального ремонта.

Москвич 408
От 1.4 л, 50 л.с
Да и зимой они заводились неохотно, и это в наших-то, северных широтах! А такой момент, как чувствительность дизеля к чистоте топлива, что называется, особой строкой. В общем, не было у нас массовых дизельных легковушек – лишь единичные примеры. О них и расскажем.

«Москвич»

В 1960-х годах «Москвич-408» проходил предпродажную модификацию у европейских дилеров. Некая бельгийская компания Sobimpex взяла и установила в этот автомобиль дизельный двигатель Perkins Four-99 объемом 1,6 л мощностью 43 л.с.

Подобные машины продавали в европейских странах до 1969 года. А местные дилеры проводили эксперименты с установкой 1,8-литровых дизелей Perkins мощностью 51 л.с. Интересно, что этот же двигатель приводил в движение VW Transporter, некоторые модели Alfa Romeo, сельскохозяйственную технику и даже танки, где мотор использовался в качестве вспомогательного агрегата.

ГАЗ 21 Волга
От 2.3 л, 131/5200 л.с
Года три назад «408-й» на дизеле был выставлен на продажу в Украине. За версию 1965 года выпуска с пробегом 48 000 км хозяин просил без малого 10 000 долларов.

«Волга»

Не меньше готовы выложить коллекционеры ретро-техники за дизельный ГАЗ-21 «Волга». До наших дней таких машин, да еще в приличном состоянии, сохранилось немного.

«21-я «Волга» стала одной из первых советских легковушек, массово поставлявшихся в Западную Европу. Правильнее будет сказать, что «буржуям» отправляли машинокомплекты, которые собирались местными специалистами. Людям «в теме» памятно сотрудничество с одной из бельгийский фирм, на базе которой появилась компания Scaldia-Volga.

ГАЗ-21 получили тот же агрегат, что и «Москвич-408» - Perkins. Он слыл надежным агрегатом, поскольку много и честно работал в британском такси. 1,6-литровый дизель кушал порядка 7 л/100 км, а в плане максимальной скорости был сопоставим с советским бензиновым ДВС, уступая последнему лишь 5 км/ч. Благодаря тому, что «21-е Волги» получили дизельное «сердце», их продажи в странах Бенилюкса заметно выросли – только в первый город было реализовано около 3 000 ед.

Чуть позже на автомобиль стали монтировать более мощный 62-сильный дизель Rover и 58-сильный Peugeot. Продажи шли хорошо, и даже удалось организовать конвейерное производство, а это повысило качество автомобилей. Со временем стало возможным установка на «Волги» 2,2-литрового дизеля мощностью 65 сил.

УАЗ

УАЗ 469
От 2.4 л, 75 л.с
И по сей день слышны голоса, призывающие руководство Ульяновского автозавода создать дизельный внедорожник. В обозримой перспективе вряд ли такое произойдет. А вот в истории завода подобная машина была. Правда, создали ее не советские, а итальянские инженеры.

Дизельный УАЗ-469 — продукция фирмы Martorelli: мелкосерийная, предназначавшаяся для поставок на европейский рынок. Взамен штатного бензинового ДВС горячие итальянские парни установили 76-сильный 2,5-литровый дизель Peugeot XD2 (UAZ Marathon), а в качестве альтернативы - 2,4-литровый 100-сильный турбодизель VM (UAZ-Dakar).

В Италии образца 70-х советские УАЗы пользовались неплохим спросом, и все благодаря спецам Martorelli, которые и торговать умели с огоньком, и в гонках участвовали. Видя в этом занятии отличное продвижение ульяновских «гряземесителей».

Есть данные, что Martorelli устанавливала на УАЗ-469 еще и другой дизельный двигатель – 72-сильный Fiat. Кроме того, ограниченным тиражом была выпущена 100-сильная версия с агрегатом Venture Motori.

ВАЗ

ВАЗ (Lada) 2104
64 л.с
Дизельные модификации были и у малолитражек «АвтоВАЗа». Так, например, ВАЗ-21215 «Нива» оснащался 1,9-литровым дизелем Peugeot XUD-9. Мотор отличают высокая надежность, выносливость, хорошие показатели ремонтопригодности. Без сложных и дорогостоящих ремонтов дизель ходит до 400-500 тыс. км.

Мотор потребляет полусинтетическое масло 10w40 в объеме 5,5 литра. Есть и некоторые проблемы: дорогая регулировка зазоров клапанов (каждые 100 тыс. км), хрупкость стакана топливного фильтра и его обязательная своевременная замена. Около 6 000 дизельных ВАЗ-21215 были в свое время отгружены на экспорт в Европу.

Для ВАЗ-21045 был выбран не самый надежный 1,5-литровый 54-сильный дизель ВАЗ-341 советско-российского производства. Дизельные «четверки» собирались на площадях ОПП «АвтоВАЗа». В 2000-2003 г.г. было собрано порядка 6 000 подобных ВАЗов.

ВАЗ (Lada) 2109
От 1.1 л, 54 л.с
Первые партии машин не отличались надежностью и требовали капремонта уже на 35 000-50 000 км пробега. А все потому, что к этому времени разрушались перегородки между верхними компрессионными кольцами. Поршень со временем усилили, и пробег увеличился до более солидных 170 000-180 000 км. Правда, процесс, как говорится, не пошел, и в 2003-м история дизельных ВАЗов приостановилась.

На некоторых экспортных рынках местные импортеры баловались тем, что монтировали дизельные агрегаты и на вазовские «девятки». В период с 1995 по 1997 г.г. на «Самары», предназначенные для Франции и стран Бенилюкс устанавливали 1,5-литровый 58-сильный TUD5 производства PSA с оригинальным креплением и импортным навесным оборудованием. Этот мотор использовали малыши Peugeot 106 и Citroen Saxo.

Коробка передач при этом оставалась родной, вазовской. Дизельную машину отличить от бензиновой было непросто. Выручал лишь шильдик «Samara GLX Diesel» на крышке багажника да ни с чем не сравнимое дизельное бурчанье.

Упомянутые модели: Москвич 408, ГАЗ 21 Волга, УАЗ 469, ВАЗ (Lada) 2104, ВАЗ (Lada) 2109
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