Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

17 мая 2026, 17:59

Vangri-La: уникальный кемпер на базе Mercedes Sprinter 2500 с инженерным подходом

Уют там, где нет дорог: инженерные решения и креативный дизайн на базе Mercedes Sprinter 2500

Vangri-La - не просто очередная переделка фургона, а пример того, как инженерный расчет и художественный взгляд могут создать по-настоящему самобытный и функциональный дом на колесах. Почему этот проект выделяется на фоне других и какие решения могут быть полезны российским автолюбителям - в нашем материале.

Vangri-La — это не просто очередной проект на базе Mercedes Sprinter 2500, а настоящий вызов привычным представлениям о домах на колёсах. За этим фургоном стоят инженер и художник Гэри Шульце, который продумал каждую деталь и индивидуальный стиль, создав мобильное жильё для двоих и их собак. В последние годы интерес к вэнлайфу (Vanlife) в мире только растёт, и такие проекты становятся не просто хобби, а полноценной альтернативой классическим автодомам.

В отличие от массовых решений, где производители ограничивают базовый комфорт, автомобили Vangri-La позволяют реализовать максимум возможностей даже в компактном пространстве. Фургон получил не только внешние доработки — от индивидуальной окраски до фирменных шильдиков и графики, — но и полностью переосмысленный интерьер. Здесь продумана каждая деталь: от шумоизоляции и деревянных панелей до уникальных мест хранения и трансформируемой мебели.

Внутри Vangri-La — восточно-западная кровать с вентиляцией для собак, скрытые ниши для зарядки гаджетов и хранения инструментов, а также полноценная кухня с зоной приготовления пищи как внутри, так и снаружи. Особое внимание уделено автономности: на крыше установлены солнечные панели мощностью 400 Вт, система Victron с литиевой батареей на 500 А·ч, обеспечивающая работу кондиционера, освещения и бытовой техники. Для отопления используется газовый обогреватель Webasto, водопровод организован через бойлер Bosch и два бака — на 33 и 15 галлонов.

Интересно, что даже такие мелочи, как съёмная москитная сетка на двери, реализованы с инженерной стороны: чтобы установить её, нужно снять часть деревянной отделки и закрепить сетку на губках. Это решение не только удобно, но и сохраняет эстетичный вид салона. Также стоит отметить другие компоненты — аудиосистему Polk Audio, Apple TV, Starlink для интернета и полноценные подключения для кемпинговых стоянок.

Для российского рынка подобные проекты могут быть особенно актуальны: компактные дома на колёсах становятся всё более востребованными среди путешественников и технических специалистов, которые ищут мобильность без потери комфорта. Опыт Vangri-La показывает, что даже в условиях ограниченного пространства можно реализовать сложные инженерные задачи, обеспечить автономность и создать по-настоящему индивидуальный интерьер. Важно отметить, что Mercedes Sprinter 2500 — популярная база для подобных переделок и в России, а многие решения Гэри Шульце могут быть адаптированы под местные условия. В целом, Vangri-La — это пример того, как страсть к путешествиям и техническая грамотность способны изменить представление о современных автодомах.

Vangri-La – не единственный пример нестандартного подхода к автодомам. На рынке много других интересных проектов, например, пикапы с расширенным функционалом, которые можно использовать в различных условиях.

Упомянутые марки: Mercedes
