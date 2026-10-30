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Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 06:26

Почему вариатор Gamma C0GF1 разработки Hyundai Transys относят к самым долговечным

Почему вариатор Gamma C0GF1 разработки Hyundai Transys относят к самым долговечным

Почему вариатор Gamma C0GF1 (IVT) от Hyundai Transys считается одним из самых долговечных — и на какие модели Kia и Hyundai его ставят

Почему вариатор Gamma C0GF1 разработки Hyundai Transys относят к самым долговечным

Корейский клиноцепной вариатор Gamma C0GF1 ставят на несколько моделей Kia и Hyundai. Его ресурс может достигать 300 тысяч километров без серьезного ремонта, если вовремя менять масло и следить за температурой трансмиссии.

Корейский клиноцепной вариатор Gamma C0GF1 ставят на несколько моделей Kia и Hyundai. Его ресурс может достигать 300 тысяч километров без серьезного ремонта, если вовремя менять масло и следить за температурой трансмиссии.

После пробега около 150 тысяч километров у вариатора Gamma C0GF1 может проявиться проблема с редукционным клапаном масляного насоса. Износ и задиры мешают клапану двигаться, затем он может заклинить. Давление масла становится некорректным, и вариатор перестает нормально работать.

Насос расположен внутри корпуса и приводится цепью от вала. Его лепестковая конструкция напоминает решение Jatco, а проблема с клапаном, судя по устройству, аналогична неисправности японских вариаторов. Вместо замены насоса в сборе можно установить ремонтный клапан, взаимозаменяемый с деталями Jatco. Для ремонта также применяют усиленный чугунный клапан от отечественных специализированных фирм. Он долговечнее оригинального.

Чем цепь отличается от ремня

Большинство современных вариаторов используют толкающий ремень из металлических пластин. Тянущую цепь применяют реже, в частности Subaru. Такая конструкция сложнее и дороже в производстве, зато теоретически выносливее.

Пластины цепи прочнее и медленнее вытягиваются. Ремень же не любит сильного изгиба: при движении на максимальной скорости или в заторе он огибает шкив по малому радиусу, что сокращает ресурс. Цепь передает усилие торцевыми элементами осей, которые соприкасаются с конусами. Она гибче ремня и легче работает на малом радиусе.

Это обеспечивает возможность расширить диапазон передаточных чисел без снижения долговечности и сделать реакции плавнее на пешеходных скоростях. У клиноременных агрегатов силовой диапазон, то есть разница между минимальным и максимальным передаточными отношениями, обычно уже.

Gamma C0GF1 прежде всего знаком по Kia Seltos. Вариатор также встречается на Kia Cerato и Soul. Среди моделей Hyundai названы Elantra и Creta. Отдельно упоминается Kona. Фирменное название коробки IVT. При выборе кроссовера трансмиссия остается одним из важных критериев, ранее в обзоре кроссоверов до 2,5 млн рублей рассматривались и другие параметры моделей этого класса.

Масло и температура имеют значение

Вариатор рассчитан на двигатели семейств Gamma и Nu объемом до 2,0 л и с крутящим моментом до 180 Н·м. Силовой диапазон составляет 6,96. Для передачи момента выбрана цепь Luk, что необычно для агрегата с такими ограничениями.

Входной вал выполнен с запасом долговечности: вместо втулки скольжения в крышке на выходе используется напрессованный открытый роликовый подшипник качения. На корпусе вариатора нет теплообменника. В зависимости от конструкции автомобиля магистрали ведут к отдельному радиатору или к секции основного радиатора.

Поэтому важно следить за системой охлаждения и не подвергать коробку чрезмерной тепловой нагрузке, например при долгой езде на максимальной скорости. Чувствительность к температуре касается и гидроблока: у Gamma C0GF1 описана характерная неисправность, оплавление пластиковых элементов платы управления и датчиков.

Как и у вариаторов Jatco, степ-мотора здесь нет. Положение конусов меняют линейные соленоиды-регуляторы, работающие под давлением масла. Грязная смазка для них особенно опасна. Масло рекомендуется менять не реже чем через каждые 50-60 тысяч километров, одновременно обновляя бумажный картридж фильтра тонкой очистки. Желательно заменить и внутренний фетровый фильтр.

Фильтр на корпусе расположен за поддоном. Его снятие несложное: поддон уплотнен обычной резиновой прокладкой, а не герметиком. Со временем у вариатора, как и у Jatco, изнашиваются подшипники валов; признак такой же неисправности гул. Игнорировать его опасно: подшипник разбивает посадочное место, а при заклинивании может провернуться в легкосплавном корпусе. Тогда корпусную деталь придется ремонтировать втулками или менять.

Коробку разработала в 2016 году Hyundai Transys, дочерняя компания Hyundai Motor, выпускающая трансмиссии. Производство ведется в Корее. Судя по конструкции, за образец взяты японские вариаторы Jatco JF015E и цепная версия семейства JF017/JF018. Однако Gamma C0GF1 оценивается как минимум не хуже японского прообраза и относится к наиболее долговечным вариаторам для малолитражных моторов.

Упомянутые модели: Hyundai Elantra (от 894 900 Р), KIA Cerato (от 1 019 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, KIA
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