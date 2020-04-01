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1 апреля 2020, 07:33

Вашу машину увозит эвакуатор – сидите дома и не высовывайтесь

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Фото: vk.com/kstatinn
На фотографии, которая размещена на одном сайтов Нижнего Новгорода, видна «рутинная» работа городской парковочной службы по эвакуации транспортного средства.

Вроде бы, ничего особенного. Однако подписчики нашли это хорошим поводом, чтобы задать вполне резонный для этого карантинного периода вопрос:

«То есть, когда водитель видит, что его машину эвакуируют, что он должен делать? Нарушать режим самоизоляции и бежать к эвакуаторщикам, потом лететь на штрафстоянку, чтобы забирать машину?

«Видимо, пока действует система изоляции, жизнь города не отлажена».

«Вот я работаю с продуктами. Если подобные организации отправят рабочих по домам, то мы с голоду сдохнем, а кто пострадает, если эвакуаторы будут дома сидеть? Пожалуй, только казна»…

А как бы в такой ситуации поступили вы, наши читатели?


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Комментарии
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Вашу машину увозит эвакуатор – сидите дома и не высовывайтесь
Вроде бы, ничего особенного. Однако подписчики нашли это хорошим поводом, чтобы задать вполне резонный для этого карантинного периода вопрос:«То есть, когда водитель видит, что его машину эвакуируют, что он должен делать? Нарушать режим самоизоляции и бежать к эвакуаторщикам, потом лететь на штрафстоянку, чтобы забирать машину? «Видимо, пока действует система изоляции, жизнь города не отлажена».«Вот я работаю с продуктами. Если подобные организации отправят рабочих по домам, то мы с голоду сдохнем, а кто пострадает, если эвакуаторы будут дома сидеть? Пожалуй, только казна»…А как бы в такой ситуации поступили вы, наши читатели?
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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