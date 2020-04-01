Вашу машину увозит эвакуатор – сидите дома и не высовывайтесь
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Вроде бы, ничего особенного. Однако подписчики нашли это хорошим поводом, чтобы задать вполне резонный для этого карантинного периода вопрос:
«То есть, когда водитель видит, что его машину эвакуируют, что он должен делать? Нарушать режим самоизоляции и бежать к эвакуаторщикам, потом лететь на штрафстоянку, чтобы забирать машину?
«Видимо, пока действует система изоляции, жизнь города не отлажена».
«Вот я работаю с продуктами. Если подобные организации отправят рабочих по домам, то мы с голоду сдохнем, а кто пострадает, если эвакуаторы будут дома сидеть? Пожалуй, только казна»…
А как бы в такой ситуации поступили вы, наши читатели?
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