Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 15:15

ВАЗ отказался от собственного 2-литрового двигателя: что помешало серийному запуску

ВАЗ отказался от собственного 2-литрового двигателя: что помешало серийному запуску

Парадокс АвтоВАЗа: Почему ВАЗ, имея на руках собственный 2-л двигатель, решил от него отказаться

ВАЗ отказался от собственного 2-литрового двигателя: что помешало серийному запуску

История с 2-литровым мотором ВАЗ - пример того, как перспективная разработка так и не дошла до конвейера. Почему завод не рискнул внедрять мощный двигатель, и как это повлияло на модели марки - актуальный вопрос для рынка сегодня.

История с 2-литровым мотором ВАЗ - пример того, как перспективная разработка так и не дошла до конвейера. Почему завод не рискнул внедрять мощный двигатель, и как это повлияло на модели марки - актуальный вопрос для рынка сегодня.

В конце 90-х ВАЗ был близок к запуску собственного 2-литрового двигателя, который мог бы изменить расстановку сил на российском рынке. Рабочие детали мотора с 16 клапанами и мощностью 115 л.с. были собраны ещё в 1998 году. Этот агрегат подходил как для переднеприводных «Лад», так и для внедорожников типа «Нивы». Однако до серийного производства дело так и не дошло.

Основная причина — несовместимость с короткой коробкой передач. Пятиступенчатая «жигулёвская» трансмиссия не выдерживала крутящий момент в 180 Нм, а доработка всей силовой линии потребовала серьёзных вложений и изменений в конструкции машины. В результате завод оснастил опытной партией минивэнов ВАЗ-2120 «Надежда» этот мотор, но дальше дело не пошло.

Интересно, что универсальность 2-литрового блока позволяла использовать его в разных моделях, что упростило бы производство и обслуживание. Однако даже для «Нивы» в итоге предпочли менее мощный 1,8-литровый мотор на 82 л.с., который не обеспечил нужной динамики тяжёлому внедорожнику. 2-литровый вариант для «Нивы» и «Надежды» так и остался в документации и собирался лишь штучно под заказ.

В то же время, когда на рынке появилась «десятка» с 2-литровым мотором, под капотом оказался не вазовский агрегат, а немецкий Opel C20XE. Концепт ВАЗ-21106 «Жёлтая акула» стал главным событием Московского автосалона МИМС-96, но серийно было выпущено всего несколько сотен машин. Причина проста: на заводе не было собственной готовой версии 2.0, хотя опытные образцы уже лежали на складе.

Похожая ситуация наблюдается и с современными моторами ВАЗ. 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179, который ставили на «Весту» и «Икс-Рей», долгое время страдал от повышенного расхода масла и не мог завоевать доверие покупателей. При этом принцип увеличения объёма — поднятие блока и удлинение поршня — не изменился с 90-х годов.

Сегодня в линейке ВАЗ по-прежнему нет чистого 2-литрового мотора, хотя разговоры о таком семействе ведутся уже не первый год. По словам руководства, новинки ограничиваются объёмами 1,6 и 1,8 литра, и первыми их получит кроссовер «Азимут». Это решение выглядит как упущенная возможность для бренда, особенно на фоне конкурентов, которые активно внедряют новые силовые агрегаты.

Судя по всему, история с 2-литровым мотором ВАЗ показывает, что технические ограничения и осторожность в инвестициях могут затормозить развитие даже перспективных проектов. Для рынка это означает, что отечественные автомобили по-прежнему уступают в развитии и разнообразии зарубежным аналогам, а покупатели вынуждены выбирать между доступностью и современными технологиями.

Для российских автолюбителей вопросы надёжности и долговечности моторов остаются актуальными. Например, вопрос коррозионной стойкости кузова волнует владельцев Lada не меньше, чем характеристики двигателя, — подробнее об этом можно узнать в материалах о наиболее устойчивых к ржавчине моделях по мнению экспертов .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2120
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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