История создания уникального молодежного концепта ВАЗ-1151 «Гном» и его судьба на фоне перемен в российском автопроме

ВАЗ-1151 «Гном»: Забытый концепт компакт-кара из Тольятти, который опередил свое время, но не попал в серию

В конце 80-х на ВАЗе появился необычный проект - компактный городской автомобиль «Гном», рассчитанный на молодежь и молодые семьи. Почему перспективная разработка так и не дошла до конвейера, и что осталось от амбиций создателей - разбираемся в деталях.

В конце 1980-х годов, когда отечественный автопром искал новые пути развития, на Волжском автозаводе началась работа над необычным проектом - молодежным микроавтомобилем ВАЗ-1151 «Гном». Эта машина могла стать настоящим прорывом для своего времени, но судьба распорядилась иначе.

Идея создания компактного городского автомобиля принадлежала заместителю главного конструктора ВАЗа Павлу Прусову. Руководство проектом поручили Николаю Тадздинову, а над технической частью работали Юрий Целиков, Сергей Бруснякин и Ярослав Сидоров. Разработку внешнего облика доверили дизайнеру Владимиру Лобанову, который выбрал для «Гнома» модный в то время биодизайн — с плавными линиями, округлыми формами и минимальным количеством острых углов.

В качестве базы для нового концепта использовали агрегаты от малолитражки «Ока». В 1990 году был собран первый опытный образец. Широкая публика впервые увидела «Гнома» на выставке «Автострия-92» в Москве. Автомобиль сразу привлек внимание необычным дизайном и продуманной эргономикой: пластиковый кузов с металлическим каркасом, три двери, два полноценных и два детских сиденья, а также складной задний диван, трансформирующийся в грузовую площадку. Длина машины составляла всего 2,5 метра, а радиус разворота не превышал 3,5 метра, что делало её идеальным вариантом для тесных городских улиц.

«Гном» задумывался как автомобиль для молодых семей, которым был необходим недорогой, маневренный и экономичный транспорт. В планах разработчиков значились и другие модификации: городской пикап, прогулочный кабриолет и даже электромобиль. Техническая документация была полностью готова, и при наличии инвестиций проект можно было быстро запустить в серийное производство.

Однако в начале 90-х годов ситуация в стране и на заводе резко изменилась. Партнеров, готовых вложить средства в производство «Гнома», найти не удалось. Техническая документация выставлялась на торгах Тольяттинской универсальной биржи, но интереса у потенциальных покупателей не вызвала. Единственный построенный экземпляр был продан фирме Deutsche-Lada, а сам проект постепенно ушел в тень.

Тем не менее, на платформе «Гнома» в начале 90-х был создан электромобиль «Гном-Электро». Его масса с аккумуляторами составляла 1300 кг, запас хода при скорости 40 км/ч достигал 110 км, а максимальная скорость — 90 км/ч. В 1996 году этот электрокар даже демонстрировался на автосалоне в Турине, но и дальше прототипа дело не пошло.

История ВАЗ-1151 «Гном» — это пример того, как смелые инженерные идеи могут опережать своё время, но сталкиваться с суровой реальностью рынка и экономики. Сегодня этот проект вспоминают как одну из самых необычных и недооцененных страниц в истории российского автопрома.