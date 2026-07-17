Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 21:55

ВАЗ-1152 «Эльф»: электрокар из 90-х, который не попал на рынок

ВАЗ-1152 «Эльф»: электрокар из 90-х, который не попал на рынок

«Эльф» из Тольятти: забытый электромобиль АвтоВАЗа, который занял 2-е место на гонках в 1992 году

ВАЗ-1152 «Эльф»: электрокар из 90-х, который не попал на рынок

Экспериментальный ВАЗ-1152 «Эльф» был одним из самых необычных проектов АвтоВАЗа 90-х. Машина удивила на международных соревнованиях, но так и не вышла в серию. Почему этот электрокар опередил свое время и что помешало ему появиться на дорогах - в нашем материале.

Экспериментальный ВАЗ-1152 «Эльф» был одним из самых необычных проектов АвтоВАЗа 90-х. Машина удивила на международных соревнованиях, но так и не вышла в серию. Почему этот электрокар опередил свое время и что помешало ему появиться на дорогах - в нашем материале.

ВАЗ-1152 «Эльф» — один из самых ярких, но забытых экспериментов российского автопрома. В середине 1990-х, когда электромобили казались чем-то из области фантастики, инженеры АвтоВАЗа рискнули создать компактную городскую машину на электротяге. Проект рассматривался как ответ на растущий мировой интерес к экологически чистому транспорту, однако столкнулся с суровой реальностью российской экономики.

В основу «Эльфа» лёг малолитражный ВАЗ-1151 «Гном», но новая модель отличалась не только электрической силовой установкой, но и более продуманной городской концепцией. Двухдверный хетчбэк длиной 2550 мм и шириной 1440 мм был рассчитан на манёвренность в плотной городской среде и курортных зонах. Электродвигатель ПТ-125 мощностью 25 кВт позволял разгоняться до 90 км/ч, а никель-кадмиевые аккумуляторы обеспечивали запас хода до 110 км при скорости 40 км/ч. Для своего времени это был достойный показатель, хотя западные аналоги уже начинали предлагать больше.

Конструкция «Эльфа» отличалась простотой и практичностью: пластиковый кузов, минималистичный салон, приборная панель с индикатором заряда. Подвеска была усилена из-за использования твёрдых материалов, тормозная система сочетала в себе дисковые и барабанные механизмы. Несмотря на вес около 900 кг, автомобиль был достаточно лёгким для своего класса.

Однако успех в спорте не стал толчком к запуску серийного производства. В 1990-е годы Россия переживала экономический кризис: не было ни развитой зарядной инфраструктуры, ни государственной поддержки, ни массового интереса к электромобилям. Высокая стоимость аккумуляторов и их ограниченный срок службы сделали проект убыточным. В итоге «Эльф» остался в единственном экземпляре, а АвтоВАЗ сосредоточился на выживании в новых рыночных условиях.

Сегодня ВАЗ-1152 «Эльф» хранится в музее АвтоВАЗа в Тольятти. Этот автомобиль напоминает о том, что российские инженеры уже тогда могли создать конкурентоспособные электромобили, однако рынок и инфраструктура к этому оказались не готовы. Для справки: в 1990-х годах в мире только начинали появляться массовые электрокары, а в России подобные проекты были единичными. «Эльф» стал символом амбиций и технических возможностей отечественного автопрома, которые опередили своё время, но не нашли поддержки в реальности.

Настоящим прорывом для «Эльфа» стало участие в ралли электромобилей в Монте-Карло в 1992 году. Неожиданно для многих советский электрокар занял второе место, обогнав ряд европейских и японских конкурентов. Этот успех вызвал интерес к проекту и даже обсуждался в профильных изданиях. К слову, интерес к электротранспорту в России сохраняется и сегодня: например, современные электровелосипеды, такие как OS01 от ADISTAR, также демонстрируют впечатляющие темпы развития и востребованность у городских жителей — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о современных решениях для городской мобильности .

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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