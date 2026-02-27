Неизвестные детали истории ВАЗ-2101 и почему у легендарной «Копейки» сразу три дня рождения — интересные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 12:01

ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле

ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.

ВАЗ-2101 - не просто автомобиль, а культурный феномен, сумевший изменить отношение к личному транспорту в Советском Союзе. Интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия, ведь за ее историей кроется множество неожиданных фактов и инженерных решений, которые до сих пор вызывают уважение.

Мало кто знает, что у «Копейки» сразу три даты рождения. Первый опытный экземпляр был собран 19 апреля 1970 года, и именно в этот день принято считать начало истории модели. Однако массовое производство началось только 18 августа, официальное объявление о запуске прозвучало 9 сентября того же года. Именно сентябрьская дата закрепилась в народной памяти благодаря публикациям в центральной прессе, где появилось сообщение о выходе ВАЗ-2101 с конвейера Волжского автозавода.

Вопреки распространенному мнению, ВАЗ-2101 не был простой копией итальянского ФИАТ-124. Советские инженеры внесли в конструкцию более 800 изменений, которые адаптируют автомобиль к отечественным условиям эксплуатации. Среди доработок - усиленный кузов, модернизированная подвеска и переработанный двигатель с верхним расположением распредвала. Дорожный просвет увеличился до 175 мм, что на 45 мм больше, чем у фасадной итальянской модели. Это решение оказалось оправданным для российских дорог, где качество покрытия оставляло желать лучшего.

ВАЗ-2101 получил ряд опций, которые были редкостью для своего времени. Например, индикатор температуры охлаждающей жидкости и внешняя рукоятка для запуска двигателя. Коробка передач обзавелась новыми синхронизаторами, сцепление - фрикционными накладками увеличенного диаметра. Все эти доработки сделали «Копейку» не только более надежной, но и удобной в эксплуатации.

Модель быстро вышла за пределы СССР и стала экспортироваться в десять стран под брендом Lada. За 18 лет производства с конвейера сошло почти 5 миллионов экземпляров, что стало рекордом для отечественного автопрома. Экспортные версии отличались не только названием, но и рядом технических аспектов, адаптированных в соответствии с требованиями международных рынков.

Сегодня ВАЗ-2101 воспринимается не просто как средство передвижения, а как символ целой эпохи. Его подход к созданию массового автомобиля до сих пор вызывает интерес у специалистов и коллекционеров. «Копейка» стала отправной точкой для развития отечественного автопрома и доказала, что советские инженеры способны не только повторить, но и превзойти зарубежные разработки.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
