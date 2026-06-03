Появился первый ВАЗ-2101 на выставке - почему это важно для автолюбителей

ВАЗ-2101 «копейка» из 1970 года показали на ПМЭФ-2026: редкий экземпляр с историей

На ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил уникальный ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году. Этот автомобиль стал символом эпохи и теперь занимает особое место в музейной коллекции. Почему именно сейчас интерес к «копейке» снова на пике, какие еще новинки показали на форуме и что это значит для российского автопрома - разбираемся в деталях.

На ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил уникальный ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году. Этот автомобиль стал символом эпохи и теперь занимает особое место в музейной коллекции. Почему именно сейчас интерес к «копейке» снова на пике, какие еще новинки показали на форуме и что это значит для российского автопрома - разбираемся в деталях.

Появление одного из первых ВАЗ-2101 на ПМЭФ-2026 стало настоящим событием для всех, кто интересуется историей отечественного автопрома. Для многих россиян «копейка» - не просто машина, а символ перемен и целой эпохи. Демонстрация этого редкого экземпляра, выпущенного в 1970 году, подчеркивает преемственность традиций и важность сохранения автомобильного наследия страны.

На кузове выставленного автомобиля красуется надпись «Первый автомобиль» и год выпуска - 1970-й. Такой подход к экспозиции не только вызывает ностальгию у старшего поколения, но и привлекает внимание молодых автолюбителей, которые все чаще интересуются историей советских моделей. Как сообщает Autonews, этот ВАЗ-2101 стал частью музейной коллекции АвтоВАЗа и теперь вновь оказался в центре внимания благодаря форуму.

Кроме легендарной «копейки», АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2026 обновленную Lada Niva Legend и концепт Lada Azimut. На тематической площадке «ВиноГрад» можно было увидеть спортивные версии Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR, а на стенде Санкт-Петербурга - серийную Lada Iskra, которую собирают на одном из городских заводов. Для трансфера гостей форума организаторы предоставили 120 седанов Lada Aura, что подчеркивает масштаб мероприятия и растущий интерес к отечественным моделям.

Интересно, что в честь дня рождения ВАЗ-2101 в апреле был подготовлен специальный материал с 15 малоизвестными фактами об этой модели. Подобные публикации, как и обзор новых возможностей Changan UNI-V 2.0T, показывают, что интерес к автомобильной истории и современным технологиям не ослабевает. Российские автолюбители все чаще обращают внимание не только на новинки, но и на знаковые машины прошлого.

ВАЗ-2101, известный как «копейка», был первым массовым легковым автомобилем, выпущенным на заводе в Тольятти. Его производство началось в 1970 году, и за годы выпуска модель стала настоящей легендой. По информации Autonews, именно этот экземпляр был одним из первых, сошедших с конвейера, и теперь занимает почетное место в музее. Важно отметить, что возвращение к истокам и демонстрация исторических моделей на крупных форумах может способствовать росту интереса к отечественным брендам и поддержке российского автопрома в целом.