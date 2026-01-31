Сравниваем детали, оснащение и технические нюансы двух культовых моделей ВАЗ — что важно знать перед покупкой

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.

Сравнение ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 остается актуальным даже спустя десятилетия после их появления. Эти автомобили не просто часть истории - они до сих пор встречаются на дорогах, а их особенности продолжают обсуждать как опытные водители, так и новички. В условиях, когда на рынке преобладают современные машины с обилием электроники, интерес к классике не угасает. Причина проста: простота конструкции, доступность запчастей и узнаваемый облик делают эти модели привлекательными для разных категорий владельцев.

Фото: IlIPEK111 /ru.wikipedia.org

ВАЗ-2105 появился в конце 1970-х, а спустя три года к нему присоединилась более статусная версия - ВАЗ-2107. Оба седана базировались на платформе Fiat 124, но отличались по позиционированию. Пятерка считалась рабочей лошадкой, а семерка - символом повышенного комфорта и некоторой престижности. Несмотря на схожесть, различия между ними затрагивают не только внешний вид, но и оснащение, технические параметры и даже философию владения.

Внешние детали: где искать отличия

Первое, что бросается в глаза - оформление передней части. У ВАЗ-2105 простая черная пластиковая решетка радиатора, тогда как у ВАЗ-2107 она хромированная, с вертикальными элементами, подчеркивающими статус. Капот у семерки слегка изменен, чтобы соответствовать новой решетке и бамперам. Головная оптика формально одинакова, но у семерки добавлены светоотражатели, что придает ей более современный вид.

Бамперы - еще один показатель различий. У пятерки они алюминиевые и лаконичные, а у семерки - пластиковые с хромированными накладками. Интересно, что первые партии таких бамперов закупались за рубежом, но быстро проявили себя не с лучшей стороны: трещины на морозе и проблемы с прочностью стали обычным делом. Позже производство перенесли, но осадок остался.

Сзади отличия менее заметны, но они есть. У ВАЗ-2105 задние фонари разделены на шесть секций, у ВАЗ-2107 - на пять. Крышка багажника у пятерки с углублениями, у семерки - более гладкая. В целом, задняя часть семерки выглядит аккуратнее, но для непосвященного разница минимальна.

Салон: комфорт и оснащение

Внутри различия становятся более ощутимыми. ВАЗ-2105 оснащен базовой приборной панелью с двумя основными циферблатами. Семерка же получила тахометр и указатель давления масла, что для своего времени считалось признаком продвинутости. Еще одно отличие - наличие центральных дефлекторов обдува в ВАЗ-2107, которые заметно повышали комфорт в жару.

Место под магнитолу в семерке предусмотрено изначально, тогда как владельцам пятерки приходилось проявлять изобретательность. Материалы отделки у семерки чуть мягче, а сиденья - анатомические, с выраженной боковой поддержкой. В пятерке сиденья плоские и жесткие, что сказывается на комфорте в дальних поездках. Неудивительно, что многие владельцы пятерки устанавливали сиденья от семерки, пользуясь высокой взаимозаменяемостью деталей.

Техническая часть: моторы и трансмиссия

ВАЗ-2105 чаще всего комплектовался 1,3-литровым двигателем мощностью 64 л.с., тогда как ВАЗ-2107 получил мотор объемом 1,5 или 1,6 литра с отдачей до 77 л.с. Разница в динамике не критична, но семерка чуть увереннее ведет себя на трассе и при обгонах. Оба автомобиля оснащались пятиступенчатой механикой и задним приводом, что делало их предсказуемыми в управлении, но требовало определенного опыта, особенно зимой.

К середине 2000-х обе модели получили инжекторные версии, однако на вторичном рынке преобладают карбюраторные варианты. Это объясняется простотой ремонта: карбюратор можно обслужить в любом гараже, а инжектор требует специального оборудования. Для многих владельцев именно простота и ремонтопригодность остаются решающими факторами при выборе.

Практические параметры и эксплуатация

Масса ВАЗ-2105 составляет 976 кг, у семерки - 1060 кг. Разница объясняется более тяжелыми сиденьями, дополнительным оборудованием и усиленными бамперами. Клиренс у пятерки 170 мм, у семерки - 175 мм, что на практике может сыграть роль на плохих дорогах. Объем багажника одинаковый - 379 литров, а топливный бак вмещает 39 литров, чего хватает примерно на 450 км пробега при среднем расходе.

Спидометр у пятерки размечен до 160 км/ч, у семерки - до 180 км/ч, хотя реальные скоростные возможности обеих машин далеки от этих цифр. Тем не менее, такие детали создавали ощущение динамики и современности, что было важно для владельцев в свое время.

В итоге, несмотря на внешнюю схожесть, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 - это два разных подхода к одной платформе. Один - максимально утилитарный, другой - с претензией на комфорт и статус. Оба варианта до сих пор находят своих поклонников, а их конструкция остается примером советской инженерии, где каждое отличие имело значение.