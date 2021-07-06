ВАЗ-2105 с заводскими пломбами оценили в 3 млн рублей: кто его купит
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Почему 23-летняя «пятерка» стоит как Toyota Land Cruiser Prado? Информация о продаже автомобиля появилась на сайте Авто.ру. За белый ВАЗ-2105 образца 1998 года просят 3 млн рублей.
Машина действительно находится в идеальном состоянии, заводские пломбы сохранились везде за исключением двери водителя и капота. Пробег автомобиля составляет 10 км. Модель оснащена полуторалитровым карбюраторным двигателем мощностью 71 л.с. Коробка — механическая. Это экспортный экземпляр.
В описании говорится о том, что этот ВАЗ-2105 никогда не стоял на учете и не проходил предпродажную подготовку. Поэтому на машине нет зеркала заднего вида, щетки стекло- и фароочистителей, а также магнитолы. За 3 млн владелец автомобиля готов доставить его покупателю в любую точку России.
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