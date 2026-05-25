Их собрали около 300 штук, и почти все пропали: почему забыли про ВАЗ-21068 с мотором от «восьмерки»

25 мая 2026, 07:36
ВАЗ-21068: редкая модификация с мотором от «восьмерки», исчезнувшая с дорог
ВАЗ-21068: редкая модификация с мотором от «восьмерки», исчезнувшая с дорог
ВАЗ-21068 - одна из самых загадочных моделей советского автопрома. Экспериментальная версия «шестерки» с новым мотором от будущей «восьмерки» была выпущена ограниченной партией, но почти все экземпляры исчезли. Почему этот проект так быстро ушел в прошлое - разбираемся в деталях.
ВАЗ-21068 — это не просто очередная модификация классической «шестёрки», а настоящий эксперимент советского автопрома, который мог изменить представление о массовых моделях. В начале 80-х годов инженеры решили обкатывать новый двигатель, предназначенный для будущей «восьмёрки», не в лаборатории, а на обычных дорогах. Для этого в стандартный кузов ВАЗ-2106 установили мотор 2108 и выпустили небольшую партию машин для рядовых водителей.
Официально проект стартовал в 1982 году, хотя первые три экземпляра отправили в Германию ещё до этого. Вся подготовка — от документации до сборки — прошла на полном серьёзе. Сам двигатель 2108 разрабатывался совместно с Porsche, что позволило сделать его легче и компактнее по сравнению с прежними «жигулёвскими» моторами. Однако интеграция нового агрегата в длинную компоновку «шестёрки» потребовала серьёзной доработки: пришлось сменить привод ГРМ, генератор, навесное оборудование и даже изменить моторный щит.
Особое внимание уделили трансмиссии: для ВАЗ-21068 применили редкую главную пару 3,7, которая не встречалась на серийных «Жигулях». В результате машина с мотором 1,3 литра и такой трансмиссией по динамике почти не уступала «шестёрке» с 1,5-литровым двигателем, но работала заметно тише и экономичнее — расход топлива держался около 7 литров на 100 км. Завод даже рассматривал возможность серийного запуска модели, но столкнулся с острой нехваткой электронных коммутаторов зажигания. После того как проблема была обнаружена, часть коммутаторов буквально исчезла со склада, и пришлось делать съёмные версии только для перегонов автомобилей.
В итоге собрали около 300 машин, часть которых удалось передать в автошколы для тестирования. Именно там обнаружилась главная проблема: ремень ГРМ на новом моторе рвался уже после 8 тысяч километров, а при обрыве гнулись клапаны. Для классических моторов с цепным приводом такой риск был исключён. В условиях дорогостоящего гарантийного ремонта автошколы просто меняли «восьмёрочный» двигатель на стандартный, и уникальные ВАЗ-21068 быстро исчезли с дорог.
Внешне экспериментальную модель от обычной «шестёрки» отличить было невозможно: никаких шильдиков, отдельных бамперов или особых деталей. Единственный способ — заглянуть под капот или посмотреть на заводскую табличку. Продавались ВАЗ-21068 по цене 2106, но сегодня найти живой экземпляр практически нереально.
Судя по имеющимся данным, ВАЗ-21068 стал одним из самых редких и малоизвестных автомобилей в истории отечественного автопрома. Его история — наглядный пример того, как даже самые амбициозные инженерные проекты могут быть сведены на нет банальными проблемами снабжения и надёжности. Для коллекционеров и энтузиастов советских машин эта модель давно превратилась в настоящую легенду, а для автолюбителей — напоминание о том, как сложно было внедрять новые технологии в условиях советской экономики.
Интересно, что судьба ВАЗ-21068 во многом напоминает другие эксперименты советского автопрома, когда перспективные идеи не доходили до массового производства из-за технических сложностей или нехватки комплектующих. Кстати, похожие проблемы с поставками и адаптацией новых технологий возникали и у зарубежных брендов, как это было с возвращением Renault Duster на российский рынок — подробнее об этом можно узнать в другом материале об аспектах параллельного импорта и изменениях в комплектации .
Похожие материалы Лада
-
13.05.2026, 20:06
Советские автомобили, которые разочаровали: неожиданные провалы автопрома
Некоторые советские автомобили, несмотря на дефицит и отсутствие конкурентов, не смогли завоевать доверие ни покупателей, ни инженеров. Почему эти машины стали символами неудач, и как их судьба повлияла на развитие автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 11:32
Редкий ВАЗ-2106 с минимальным пробегом 1992 года оценили в 1,5 млн рублей
В Сочи на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2106, который с 1992 года практически не эксплуатировался. Пробег автомобиля составляет всего 3 877 км, а владелец просит за него 1,5 миллиона рублей. Чем объясняется такая цена и что ждет коллекционеров - разбираемся в деталях. Читать далее
-
08.03.2026, 10:46
Редкий ВАЗ-2106 с пробегом 13 тыс км выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей
В Подмосковье появился уникальный ВАЗ-2106, который почти не ездил с 1996 года. Продавец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новой Lada Iskra. Почему этот лот вызвал ажиотаж и что скрывается под капотом - разбираемся, чем он так ценен для коллекционеров и автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
28.01.2026, 15:11
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
В Молдове появился уникальный лимузин, собранный из ВАЗ-2106 и оснащенный мини-бильярдным столом. Такой проект вызывает вопросы о безопасности и законности, но привлекает внимание коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом споров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.01.2026, 14:53
Редкая Лада 2106 с минимальным пробегом: капсулу времени из Петербурга отдают за копейки
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу уникальный экземпляр Лады 2106 1992 года с пробегом всего 22 200 км. Автомобиль сохранил заводское состояние, не участвовал в ДТП и не знает коррозии. Почему такие машины становятся объектом внимания коллекционеров и что важно учесть при покупке — разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
29.09.2025, 05:22
Редкая Lada 1500s 1988 года выставлена на продажу в Германии по цене новой Vesta
В Германии выставили на продажу Lada 1500s 1988 года с пробегом всего 15 тысяч километров. Машина выглядит так, будто только что покинула завод — но зачем немецкий салон собирает советские «Жигули», и сколько сегодня стоят такие раритеты?Читать далее
-
18.08.2025, 11:19
В Подмосковье выставили на продажу идеально сохранившийся ВАЗ-2106 1988 года по цене новой Lada Granta
В Московской области продается седан ВАЗ-2106 1988 года выпуска с пробегом всего 16,8 тыс. км. Автомобиль находится в заводском состоянии, без реставрации, и оценивается владельцем в 800 тысяч рублей, что превышает стоимость базовой Lada Granta. Настоящая находка для ценителей советской классики.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
13.05.2026, 20:06
Советские автомобили, которые разочаровали: неожиданные провалы автопрома
Некоторые советские автомобили, несмотря на дефицит и отсутствие конкурентов, не смогли завоевать доверие ни покупателей, ни инженеров. Почему эти машины стали символами неудач, и как их судьба повлияла на развитие автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 11:32
Редкий ВАЗ-2106 с минимальным пробегом 1992 года оценили в 1,5 млн рублей
В Сочи на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2106, который с 1992 года практически не эксплуатировался. Пробег автомобиля составляет всего 3 877 км, а владелец просит за него 1,5 миллиона рублей. Чем объясняется такая цена и что ждет коллекционеров - разбираемся в деталях. Читать далее
-
08.03.2026, 10:46
Редкий ВАЗ-2106 с пробегом 13 тыс км выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей
В Подмосковье появился уникальный ВАЗ-2106, который почти не ездил с 1996 года. Продавец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новой Lada Iskra. Почему этот лот вызвал ажиотаж и что скрывается под капотом - разбираемся, чем он так ценен для коллекционеров и автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
28.01.2026, 15:11
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
В Молдове появился уникальный лимузин, собранный из ВАЗ-2106 и оснащенный мини-бильярдным столом. Такой проект вызывает вопросы о безопасности и законности, но привлекает внимание коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом споров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.01.2026, 14:53
Редкая Лада 2106 с минимальным пробегом: капсулу времени из Петербурга отдают за копейки
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу уникальный экземпляр Лады 2106 1992 года с пробегом всего 22 200 км. Автомобиль сохранил заводское состояние, не участвовал в ДТП и не знает коррозии. Почему такие машины становятся объектом внимания коллекционеров и что важно учесть при покупке — разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
29.09.2025, 05:22
Редкая Lada 1500s 1988 года выставлена на продажу в Германии по цене новой Vesta
В Германии выставили на продажу Lada 1500s 1988 года с пробегом всего 15 тысяч километров. Машина выглядит так, будто только что покинула завод — но зачем немецкий салон собирает советские «Жигули», и сколько сегодня стоят такие раритеты?Читать далее
-
18.08.2025, 11:19
В Подмосковье выставили на продажу идеально сохранившийся ВАЗ-2106 1988 года по цене новой Lada Granta
В Московской области продается седан ВАЗ-2106 1988 года выпуска с пробегом всего 16,8 тыс. км. Автомобиль находится в заводском состоянии, без реставрации, и оценивается владельцем в 800 тысяч рублей, что превышает стоимость базовой Lada Granta. Настоящая находка для ценителей советской классики.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее