Их собрали около 300 штук, и почти все пропали: почему забыли про ВАЗ-21068 с мотором от «восьмерки»

ВАЗ-21068: редкая модификация с мотором от «восьмерки», исчезнувшая с дорог

ВАЗ-21068 - одна из самых загадочных моделей советского автопрома. Экспериментальная версия «шестерки» с новым мотором от будущей «восьмерки» была выпущена ограниченной партией, но почти все экземпляры исчезли. Почему этот проект так быстро ушел в прошлое - разбираемся в деталях.

ВАЗ-21068 — это не просто очередная модификация классической «шестёрки», а настоящий эксперимент советского автопрома, который мог изменить представление о массовых моделях. В начале 80-х годов инженеры решили обкатывать новый двигатель, предназначенный для будущей «восьмёрки», не в лаборатории, а на обычных дорогах. Для этого в стандартный кузов ВАЗ-2106 установили мотор 2108 и выпустили небольшую партию машин для рядовых водителей.

Официально проект стартовал в 1982 году, хотя первые три экземпляра отправили в Германию ещё до этого. Вся подготовка — от документации до сборки — прошла на полном серьёзе. Сам двигатель 2108 разрабатывался совместно с Porsche, что позволило сделать его легче и компактнее по сравнению с прежними «жигулёвскими» моторами. Однако интеграция нового агрегата в длинную компоновку «шестёрки» потребовала серьёзной доработки: пришлось сменить привод ГРМ, генератор, навесное оборудование и даже изменить моторный щит.

Особое внимание уделили трансмиссии: для ВАЗ-21068 применили редкую главную пару 3,7, которая не встречалась на серийных «Жигулях». В результате машина с мотором 1,3 литра и такой трансмиссией по динамике почти не уступала «шестёрке» с 1,5-литровым двигателем, но работала заметно тише и экономичнее — расход топлива держался около 7 литров на 100 км. Завод даже рассматривал возможность серийного запуска модели, но столкнулся с острой нехваткой электронных коммутаторов зажигания. После того как проблема была обнаружена, часть коммутаторов буквально исчезла со склада, и пришлось делать съёмные версии только для перегонов автомобилей.

В итоге собрали около 300 машин, часть которых удалось передать в автошколы для тестирования. Именно там обнаружилась главная проблема: ремень ГРМ на новом моторе рвался уже после 8 тысяч километров, а при обрыве гнулись клапаны. Для классических моторов с цепным приводом такой риск был исключён. В условиях дорогостоящего гарантийного ремонта автошколы просто меняли «восьмёрочный» двигатель на стандартный, и уникальные ВАЗ-21068 быстро исчезли с дорог.

Внешне экспериментальную модель от обычной «шестёрки» отличить было невозможно: никаких шильдиков, отдельных бамперов или особых деталей. Единственный способ — заглянуть под капот или посмотреть на заводскую табличку. Продавались ВАЗ-21068 по цене 2106, но сегодня найти живой экземпляр практически нереально.

Судя по имеющимся данным, ВАЗ-21068 стал одним из самых редких и малоизвестных автомобилей в истории отечественного автопрома. Его история — наглядный пример того, как даже самые амбициозные инженерные проекты могут быть сведены на нет банальными проблемами снабжения и надёжности. Для коллекционеров и энтузиастов советских машин эта модель давно превратилась в настоящую легенду, а для автолюбителей — напоминание о том, как сложно было внедрять новые технологии в условиях советской экономики.

Интересно, что судьба ВАЗ-21068 во многом напоминает другие эксперименты советского автопрома, когда перспективные идеи не доходили до массового производства из-за технических сложностей или нехватки комплектующих.