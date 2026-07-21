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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 14:50

ВАЗ-21068: редкая модификация «шестерки» с мотором от ВАЗ-2108 и ее судьба в СССР

ВАЗ-21068: редкая модификация «шестерки» с мотором от ВАЗ-2108 и ее судьба в СССР

Советский гибрид, который не взлетел: как в ВАЗ-2106 ставили двигатель от 2108 и что из этого вышло

ВАЗ-21068: редкая модификация «шестерки» с мотором от ВАЗ-2108 и ее судьба в СССР

В начале 80-х инженеры Волжского автозавода попытались объединить кузов ВАЗ-2106 с новым мотором от ВАЗ-2108. Экспериментальная модель ВАЗ-21068 обещала экономичность и свежие технические решения, но столкнулась с рядом сложностей. Почему этот проект так и не вышел на рынок - в нашем материале.

В начале 80-х инженеры Волжского автозавода попытались объединить кузов ВАЗ-2106 с новым мотором от ВАЗ-2108. Экспериментальная модель ВАЗ-21068 обещала экономичность и свежие технические решения, но столкнулась с рядом сложностей. Почему этот проект так и не вышел на рынок - в нашем материале.

В начале 1980-х годов на Волжском автозаводе задумались о необычном эксперименте: решили выпустить популярную «шестёрку» ВАЗ-2106 с перспективным мотором от ВАЗ-2108. Такой шаг мог бы дать советскому автопрому новую экономичную модель, но проект оказался куда сложнее, чем казалось на старте.

Идея возникла после того, как характеристики нового двигателя ВАЗ-2108 стали известны ещё до его массового выпуска. Немногие знали, что мотор разрабатывался совместно с Porsche, и именно немецкие инженеры первыми начали испытания: в Германию отправили несколько ВАЗ-2106, чтобы проверить работу нового агрегата в обычных условиях. Такой подход наглядно продемонстрировал сильные стороны двигателя, которые по ряду параметров превосходили стандартные моторы «шестёрки».

Однако для установки «восьмёрочного» двигателя в кузов ВАЗ-2106 пришлось серьёзно доработать компоновку. Изменили межцилиндровое расстояние, что позволило снизить вес почти на 40 кг, а сам двигатель пришлось развернуть поперек моторного отсека. Перенос генератора, новая схема натяжения ремня ГРМ, доработка системы охлаждения — всё это потребовало нестандартных решений. Диск сцепления взяли от ВАЗ-2108, моторный щиток кузова пришлось немного перенести, чтобы разместить трамблёр.

Трансмиссия также подверглась изменениям: главный редуктор получил передаточное число 3,7, что повысило комфорт на трассе, но увеличило нагрузку на двигатель на низких оборотах. В обычных условиях это позволяло реже переключать передачи, а на шоссе ВАЗ-21068 почти не уступал «шестёрке» с полуторалитровым мотором по динамике, при этом расход топлива был ниже.

Несмотря на технический успех, проект столкнулся с серьёзными трудностями. На заводе собрали установочную партию из 300 машин, но вскоре возникли проблемы с поставками электронных коммутаторов зажигания, а также участились частичные обрывы ремня ГРМ, приводившие к поломкам поршней и клапанов. Руководство решило, что выгоднее продавать моторы ВАЗ-2108 и ВАЗ-2106 по отдельности, ведь спрос на новые двигатели быстро рос, а цена на ВАЗ-21068 не отличалась от обычных «шестёрок».

ВАЗ-21068 — одна из самых необычных модификаций классических «Жигулей», и сегодня такие машины практически не встречаются на дорогах. Проект показал, что даже перспективные идеи могут быть свёрнуты из-за экономических и технических ограничений. Этот случай до сих пор обсуждается среди автолюбителей и специалистов как интересный урок для отечественного автопрома.

В результате все собранные экземпляры ВАЗ-21068 были отправлены в автошколы, а сам проект признан экономически нецелесообразным. Этот опыт показал, насколько сложно внедрять новые технологии в условиях ограниченных ресурсов и высокой конкуренции внутри самого производства. Кстати, интерес к внедрению силовых установок не угасает и сегодня: например, в последнее время специалисты привлекают внимание к гиперкару с атмосферным двигателем V12, подробнее о котором можно узнать в материале о деталях и перспективах проекта Nilu27 .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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